Anche a novembre tornano i Treni Storici in Sicilia

Presenti in calendario diversi percorsi alla scoperta delle meraviglie storiche, architettoniche e naturali dell’Isola. Ecco gli appuntamenti da non perdere

PALERMO – Prosegue il programma dei Treni Storici in Sicilia, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana insieme alla Fondazione FS Italiane.

Anche per il mese di novembre 2023 in calendario sono presenti numerosi itinerari che consentiranno ai turisti – siciliani e non – di compiere un’esperienza unica alla scoperta delle bellezze storiche, architettoniche e naturali dell’Isola.

I percorsi dei Treni Storici della Sicilia connettono i centri urbani più importanti della Sicilia – Agrigento, Catania, Messina e Palermo, per dirne alcuni – con altre località ricche di storia, cultura e tradizione.

Il costo dei biglietti, in via promozionale per il solo 2023, è di 2 euro per tratta per tutti i percorsi indicati in calendario.

Primo appuntamento il 12 novembre con il Treno dei Templi

Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello del Treno dei Templi di domenica 12 novembre, un percorso che unisce le città di Palermo e Agrigento.

Dal capoluogo siciliano il treno si sposterà in direzione della Valle dei Templi di Agrigento, per poi proseguire verso uno splendido paesaggio mediterraneo, culla della grande letteratura italiana, superando la casa natale di Luigi Pirandello e raggiungendo, all’ultima fermata, la borgata marinara dove nacque lo scrittore Andrea Camilleri.

Lungo il viaggio ci sarà la possibilità di scendere dalle carrozze e visitare la Valle dei Templi e il Giardino della Kolymbethra, luogo mitico di 2.500 anni fa dai profumi di agrumi e melograni irrigati ancora dall’antica rete idrica.

Il 19 novembre il Treno della Ceramica

Il secondo appuntamento del mese è quello di domenica 19 novembre con il Treno della Ceramica, che connette le città di Siracusa e Caltagirone.

I viaggiatori potranno salire a bordo delle carrozze anni ‘30 e anni ‘50 e scoprire le meraviglie della “Città della Ceramica” e della sua antichissima produzione delle terrecotte, dai preziosi decori che ricordano i ricami siciliani. Lungo il viaggio, inoltre, ci si potrà fermare e visitare il meraviglioso centro storico di Caltagirone.

Domenica 26 novembre il Treno dei Normanni

Il terzo appuntamento di novembre da non perdere è quello di domenica 26 novembre con il Treno dei Normanni che collega le città di Messina e Cefalù.

I turisti potranno salire a bordo del treno storico per raggiungere la suggestiva Cefalù, tra i borghi più belli d’Italia, che custodisce opere monumentali, edifici storici e antiche leggende, come quella legata al Duomo voluto da Ruggero II Normanno.

È possibile anche includere il trasporto di bici nei treni storici composti da apposito bagagliaio attrezzato. Maggiori informazioni sui siti www.fondazionefs.it e www.visitsicily.info.

Il programma dei Treni Storici della Sicilia non si esaurirà nel mese di novembre 2023. Anche per il mese di dicembre, infatti, sono in calendario ulteriori appuntamenti in lungo e in largo per la Sicilia che permetteranno ai viaggiatori di scoprire i percorsi e gli itinerari più belli e affascinanti dell’Isola.