Novità in casa Fiat Professional: presentata la nuova gamma Ducato, Doblò e Scudo

I mezzi offrono un design rinnovato e migliori prestazioni per quanto concerne l’autonomia e l’utilizzo

Fiat Professional (gruppo Stellantis) presenta la nuova gamma di Ducato, Doblò e Scudo con nuovi powertrain elettrici, nuovo design e sistemi di connettività e Adas di nuova generazione. Progettato “in house”, il nuovo Ducato garantisce un’autonomia elettrica superiore del +30% rispetto al precedente, la migliore efficienza di carico della categoria e un prezzo ridotto del 25%.

Una nuova caratteristica “guidata dall’ingegno” debutta sia sulla versione Ducato Bev che su quella Diesel: la panca “Eat&Work”. Confermata l’ampia gamma di motori diesel con l’ultima generazione di motori MultiJet Euro 6E, cambio manuale a 6 rapporti abbinato a tre livelli di potenza (120, 140, 180 CV). Nuovo cambio automatico a 8 rapporti in abbinamento a 140 e 180 CV.

La gamma Heavy-Duty con omologazione Euro VI Step E si articola nei due livelli di potenza 140 e 180 CV, entrambi abbinati al cambio manuale a 6 rapporti e al cambio automatico a 8 rapporti.

Grazie all’introduzione di miglioramenti aerodinamici, il nuovo Ducato garantisce una riduzione dei consumi e delle emissioni di Co2 fino al 5% rispetto alla versione precedente. Il nuovo Doblò offre le migliori tecnologie di connettività e infotainment per aiutare i professionisti ad affrontare il lavoro quotidiano.

La versione Bev garantisce ora un’autonomia di oltre 340 km nel ciclo combinato WLTP e la ricarica rapida, che consente di ricaricare l’80% della capacità della batteria in soli 30 minuti.

Entrambe le versioni, elettrica e termica, offrono carico utile, fino a 1 tonnellata, e sono dotate di un elevato spazio interno personalizzabile. Mantenendo robustezza, versatilità e piacere di guida, il nuovo Scudo si presenta con un design rinnovato, una maggiore efficienza e una connettività all’avanguardia.

Il nuovo E-Scudo offre un’autonomia elettrica fino a 352 km (nel ciclo misto Wltp) e un’esperienza di guida più fluida e reattiva. Il sistema per il carico di materiali ingombranti evidenzia la versatilità unica del modello: con la funzionalità Magic Cargo, i professionisti possono estendere l’area di carico fino a 3,67 m nella versione standard e fino a un massimo di 4,02 m nella versione Maxi.

Il volume di carico disponibile, fino a 6,3 m3, è incredibilmente grande, con un carico utile fino a 1,25 tonnellate per le versioni elettriche e fino a 1,4 tonnellate per quelle termiche. Inoltre, grazie alle dimensioni compatte con un’altezza di 190 cm lo Scudo può entrare in qualsiasi parcheggio.