“Now and then”, ecco quando esce l’ultima canzone inedita dei Beatles

Novità da non perdere per gli amanti della musica dei "Fab Four": arriva l'ultima canzone dei Beatles.

Per i fan dei Beatles è in arrivo una novità da non perdere: è in uscita “Now and Then“, l’ultima canzone inedita del gruppo. Scritta e cantata da John Lennon, è stata lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e finalmente – dopo decenni di attesa – è pronta a deliziare le orecchie dei fan della grande musica internazionale.

“Now and then” è stata scritta alla fine degli anni Settanta e il grande John Lennon, prima di morire, avrebbe registrato una demo con voce e piano nella sua casa di New York.

“Now and then”, quando esce l’ultima canzone dei Beatles

L’ultima canzone inedita dei Beatles sarà disponibile molto presto: uscirà in contemporanea – in tutto il mondo alle ore 15 (ora italiana) di giovedì 2 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Il videoclip, invece, debutterà venerdì 3 novembre.

Ad accompagnare l’uscita di “Now and then” ci sarà anche un documentario intitolato “Now and Then – The Last Beatles’ song”, scritto e diretto da Oliver Murray, disponibile sul canale ufficiale YouTube dei Beatles dalle ore 20.30 (sempre ora italiana) dell’1 novembre. Sarà un film documentario breve (appena 12 minuti) ma intenso, che attraverso materiale video esclusivo ricostruisce la storia dietro l’ultima canzone dei Beatles, con commenti di Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

Testo e traduzione

Ecco la bozza del testo di “Now and then”, tratto da “Genius.com“, ma non è ancora ufficiale: solo dopo l’ascolto sarà possibile avere il testo completo e ufficiale e quindi anche la traduzione.

Foto di 12022868 da Pixabay