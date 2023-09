Numeri impressionanti a Lampedusa, in 6 giorni sbarcati oltre 11mila migranti

La premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono atterrate sull'isola

Numeri impressionanti di sbarchi a Lampedusa. Sull’isola, come apprende l’Adnkronos, nella settimana dall’11 settembre a questa mattina sono sbarcate complessivi 11.560 migranti. Nello stesso periodo sono state compiute operazioni di trasferimento di 9.752 migranti con 23 vettori diversi.

Oltre 9mila trasferimenti

Nello stesso periodo, sono state compiute operazioni di trasferimento di 9.752 migranti con 23 vettori diversi. Nel dettaglio, l’11 settembre sono arrivato 1.997 migranti, il 12 settembre 4.829, il 13 settembre 2.172 persone, il 14 settembre 854, il giorno dopo 527, per arrivare ai 1.037 di ieri. Questa mattina, fino alle 8 sono arrivate a Lampedusa 144 persone. Per un totale di 11.560 persone. Al momento presso l’hotspot sono presenti 2.120 migranti. Per oggi sono previsti i trasferimenti per 890 persone.

Meloni e Von der Leyen atterrate sull’isola

La premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono atterrate, con l’aereo di Stato, all’aeroporto di Lampedusa dove sono state accolte, sotto bordo, dal Prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal Governatore siciliano Renato Schifani. Meloni e Von der Leyen sono accompagnati dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson. La prima tappa è verso l’hotspot di Lampedusa. Dopo il corteo si muoverà verso il molo Favaloro, dove avvengono gli sbarchi. Solo nelle ultime 24 ore sono stati oltre 20 gli sbarchi avvenuti sull’isola.

Schifani e Cocina accolti da volontari Protezione Civile regionale

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, sono giunti sull’isola, accolti all’aeroporto da funzionari e volontari di PC che in questi giorni, tra le altre cose, e in sole 15 ore di lavoro, sono riusciti a montare una maxitenda molto impegnativa. La tendostruttura, 24×12 metri ,é una struttura veramente di pregio anche se dal montaggio impegnativo. I volontari, coordinati da un funzionario del servizio di Agrigento, l’hanno issata in meno di 15 ore, comprese quelle notturne, senza ausilio di mezzi meccanici, oltre a provvedere allo scarico e montaggio di centinaia di componenti che si devono incastrare perfettamente come in un puzzle, pena la non riuscita dell’impresa.