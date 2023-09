Una nuova area ludica a Fiumefreddo

Verrà realizzata entro la fine di settembre nel quartiere “Ponte Boria”. Il presidente del Consiglio comunale, Nucifora: “Uffici al lavoro per intercettare finanziamenti”

FIUMEFREDDO – Prosegue l’opera di riqualificazione del quartiere Ponte Boria, da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Angelo Torrisi. Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha infatti annunciato che, entro la fine del mese di settembre, grazie a un finanziamento di provenienza statale, verrà realizzata un’area ludica in via Regina del Cielo. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dell’ammodernamento di un quartiere molto importante per la cittadina ionico-etnea, che segue la riqualificazione dell’ormai “ex eterna incompiuta” degli alloggi popolari, trattandosi di un vero e proprio “biglietto da visita” per chi, dallo svincolo autostradale, deve raggiungere il centro abitato o Marina di Cottone.

Posto che a causa della situazione di dissesto finanziario, il Comune è impossibilitato nel reperimento e nell’utilizzo di fondi interni, l’ente comunale è riuscito ad avere dalle stanze romane del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno un finanziamento totale per l’installazione di quattro giochi. In tal modo, entro il mese di settembre, i bambini del quartiere potranno divertirsi in tutta sicurezza.

Per saperne di più, il QdS ha raggiunto Giuseppe Nucifora, presidente del Consiglio comunale fiumefreddese. Secondo l’esponente politico, “quest’opera rientra nei progetti che la lista ‘Ricostruiamo Fiumefreddo’ aveva inserito nel programma elettorale. Dopo aver consegnato ai nostri piccoli i nuovi giochi alla Villa comunale, adesso tocca al quartiere di Ponte Boria avere un luogo dove fare giocare i bambini”.

“Come dichiarato dal sindaco qualche tempo fa – prosegue Nucifora -, cercheremo di utilizzare tutte le occasioni riguardanti fondi e finanziamenti extra comunali, tenuto conto della situazione di dissesto. Dato che il Comune non può intervenire direttamente, è forte l’impegno sia degli uffici che, in prima persona, degli amministratori, che continueranno a intercettare qualsiasi tipo di finanziamento utile per il paese”.