Nuova programmazione per il Gal Terra Barocca

Al via i primi incontri con i Comuni: l’obiettivo è definire strategie di sviluppo del territorio condivise con cittadini e stakeholder per individuare le iniziative da mettere in campo da qui al 2027

RAGUSA – Una programmazione efficiente ed efficace fino al 2027. Il Gal Terra Barocca ha già organizzato la “chiamata collettiva” per definire – dopo aver partecipato alle azioni di confronto sulla Fua Ragusa, Functional Urban Area – le future strategie dedicate al territorio rispetto alla prossima programmazione Leader 2023-2027, insieme ai portatori di interessi e gli stakeholder.

“La partecipazione attiva e la condivisione di idee e proposte rappresentano le fondamenta di questo processo, che si tradurrà in una Strategia di Sviluppo locale che riflette veramente le ambizioni e le necessità della provincia – ha sottolineato il direttore del Gal Terra Barocca, Salvatore Occhipinti – Previsti inoltre focus group per una consultazione sugli ambiti tematici, la prossima pubblicazione delle proposte progettuali per i ‘Progetti di comunità’ e le ‘Call for ideas’ per la realizzazione di progetti per l’orientamento della strategia alla vivibilità del territorio su salute, servizi per l’infanzia, servizi culturali”.

Coinvolgere la comunità locale per le nuove strategie

L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente la comunità locale nella definizione delle nuove strategie, forti dei risultati già raggiunti in questi anni di attività del gruppo di azione locale che si è posto come motore propulsivo per la nascita di nuove imprese e dunque anche nuovi posti di lavoro, grazie a diversi finanziamenti, anche a fondo perduto. Su quali future prospettive si deve puntare, però, il Gal lo vuole definire insieme al territorio.

“Questo approccio – ha aggiunto Salvatore Occhipinti – si basa sull’animazione territoriale e sull’ascolto attivo, e precede la definizione della Strategia di sviluppo locale (Ssl) per il prossimo ciclo di programmazione leader il cui modello si basa su tre pilastri fondamentali: il territorio, il partenariato e la strategia di sviluppo locale integrata. Grazie alla piena collaborazione con i Comuni che ricadono nel Gal Terra Barocca, che sono Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, sono stati già programmati una serie di incontri che permetteranno a tutti i cittadini la possibilità di condividere le proprie opinioni, suggerimenti e aspettative riguardo allo sviluppo locale”.

Il primo incontro è previsto proprio per domani alle 16,30 a Palazzo Bruno a Ispica, poi il 25 settembre ore 17,30 all’assessorato comunale Sviluppo economico di Ragusa, il 28 settembre alle 16,30 alla Biblioteca comunale di Modica, il 2 ottobre alle 17 a Palazzo Spadaro a Scicli e il 3 ottobre alle 17 alla Biblioteca Comunale di Santa Croce Camerina. Il Gal Terra Barocca ha inoltre messo a disposizione un form online all’indirizzo https://galterrabarocca.com/consultazione-ssltp-per-la-nuova-programmazione-2023-2027 che permette a chiunque di partecipare alla consultazione e condividere idee, progetti e opinioni relative al futuro della provincia iblea.