Nuove opportunità lavorative con Lindt, ecco come presentare la candidatura

Lindt, uno dei marchi leader della tradizione cioccolatiera svizzera, mette periodicamente a disposizione nuove offerte di lavoro sul suo sito, selezionando personale per assunzioni e stage in Italia e all’estero.

Lindt, come avvengono le selezioni

Le selezioni Lindt sono articolate in diverse fasi, che variano a seconda dei profili ricercati e della sede di destinazione. In generale, possono comprendere una prima intervista telefonica, un colloquio con l’addetto al reclutamento delle Risorse Umane e/o al futuro manager di linea, ulteriori incontri, sia con queste figure che anche con manager, director, ed eventuali test attitudinali e/o di conoscenza della lingua inglese.

Lind, come presentare la candidatura

La sezione web dedicata alle carriere e selezioni, Lindt Lavora con noi, è uno dei principali canali di recruiting del personale della multinazionale svizzera. In questa area si possono consultare le posizioni aperte presso le sedi del Gruppo in tutto il mondo, aggiornate costantemente. Basta selezionare il Paese di interesse e seguire il link di riferimento per visualizzare le offerte di lavoro disponibili sia in Italia che all’estero. I candidati possono anche inserire il cv nel database aziendale e usarlo per candidarsi online agli annunci di interesse.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI