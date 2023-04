Nuovo amore per Cesare Cremonini: è la giornalista Giorgia Cardinaletti

I due farebbero ormai coppia fissa: a settembre il primo incontro

Nuovo amore per Cesare Cremonini.

Il cantautore bolognese, infatti, avrebbe una nuova compagna.

Si tratta di Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai.

A rivelarlo è stato il settimanale “Chi”, dopo settimane di ruumors che volevano i due fare coppia fissa.

Nessuna conferma ufficiale è giunta per ora dai diretti interessati, ancora non usciti allo scoperto: dubbi sulla loro relazione, tuttavia, sembrano non essercene più.

A settembre il primo incontro, a novembre la scintilla tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sarebbero conosciuti a settembre, quando la conduttrice aveva ospitato il cantante in studio per presentare il singolo “Stella di Mare”, duetto “virtuale” con Lucio Dalla.

Poi a novembre, per ringraziarla, lui l’avrebbe invitata al suo concerto e lì sarebbe scoccata la scintilla.