Nuovo CdA Gesap, l’appello: “Ora si pensi a rilanciare l’aeroporto di Palermo”

Il commento di Gianluca Colombino, segretario generale della Legea Cisal, primo sindacato dello scalo palermitano.

Gianluca Colombino, segretario generale della Legea Cisal, primo sindacato all’aeroporto di Palermo, commenta la nomina dei componenti del nuovo CdA (Consiglio d’Amministrazione) di Gesap, la società che gestisce lo scalo del capoluogo regionale.

Ecco la nota stampa divulgata da Legea Cisal.

Nuovo CdA Gesap, Legea Cisal: “Si pensi a rilanciare l’aeroporto di Palermo”

“Prendiamo atto delle nomine dei componenti del nuovo CdA (Consiglio d’Amministrazione) di Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, e alla luce di quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa attendiamo le valutazioni dei competenti organismi sul possesso dei necessari requisiti da parte di chi dovrà ricoprire ruoli di primo piano e sulla composizione del consiglio. Nel frattempo auguriamo buon lavoro al consiglio di amministrazione con cui saremo pronti a dialogare avendo come unica stella polare il futuro dello scalo e dei dipendenti, a cui va di certo il merito degli ottimi risultati conseguiti in questi anni”.

“Circa l’ipotizzata nomina di Vito Riggio come amministratore delegato – continua Colombino – al netto di alcune frettolose dichiarazioni sull’ipotesi di privatizzazione o su accorpamenti e fusioni a freddo, confidiamo che le indicazioni dei soci inducano l’ex presidente dell’Enac a tenere nella giusta considerazione la storia degli ultimi 10 anni di questa società e a lavorare insieme al presidente e agli altri componenti per raggiungere nuovi, importanti traguardi”.

Chi sono i componenti del CdA

L’assemblea dei soci della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione della società: Vito Riggio, in quota Provincia regionale di Palermo; Salvatore Burrafato, in quota Comune di Palermo; Alessandro Albanese, in quota Camera di commercio; Giovanna Chiavetta, in quota Provincia metropolitana di Palermo; Giovanni Maniscalco, in quota Comune di Palermo.

All’assemblea hanno preso parte Nicola Vernuccio, direttore generale della Provincia regionale di Palermo; Carolina Varchi, vicesindaco del Comune di Palermo; Alessandro Albanese, commissario della Camera di commercio; Giangiacomo Palazzolo, sindaco del Comune di Cinisi; Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo e Mario Russo per Federalberghi.

I nuovi componenti del consiglio di amministrazione hanno accettato l’incarico e hanno fissato la prima riunione il prossimo 16 marzo alle 10, per la nomina delle cariche di presidente, amministratore delegato.

