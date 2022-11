Andrea Giambruno, età e biografia: che lavoro fa ora il compagno di Giorgia Meloni

Il 41enne giornalista Mediaset lascia la conduzione di “Studio Aperto” e “TgCom24“ per motivi di opportunità- Per lui si profilano altri incarichi

Il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, mai come nelle ultime settimane è stato al centro di articoli e fotogallery. Il giornalista, 41 anni, ha dovuto lasciare la conduzione di “Studio Aperto” e “TgCom24“. Non è stata una punizione o una imposizione, ma una decisione presa dall’azienda e dal giornalista di comune accordo per ragioni di opportunità dopo le elezioni.

La leader di Fratelli d’Italia è ormai premier, dunque il suo uomo e padre della figlia Ginevra (6 anni) ha dovuto dedicarsi ad altro, mettendo da parte la condizione televisiva. Il giornalista si sta ora occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40.

Chi è Andrea Giambruno

Andrea Giambruno, giornalista milanese di Mediaset, di 41 anni, è il primo “first gentleman” della Repubblica Italiana. Laureato in filosofia alla Cattolica, i suoi esordi sono stati uno stage nella tv locale “Telenova” e poi diverse collaborazioni. È stato tra gli autori di “Mattino 5” e “Stasera Italia”, ha lavorato anche a “Quinta Colonna”. Nel suo passato c’è anche un ruolo come autore di “Kalispera” di Alfonso Signorini.

Il primo incontro con Giorgia Meloni

Il primo incontri di Andrea Giambruno e Giorgia Meloni avvenne negli studi Mediaset. Lei era ospite in uno spazio dedicato alla politica nella trasmissione Quinta Colonna di Paolo Del Debbio, di cui lui invece era autore. “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei risponde ‘E dammi sta banana’ – ha raccontato il giornalista al settimanale Chi – In una ripresa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostro occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”. Fu il primo approccio.

La difesa in tv di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è molto riservato, lo dimostra il suo account Instagram privato. Ma a febbraio 2021, leggendo la rassegna stampa a “TgCom24”, pronunciò pubblicamente la sua difesa nei confronti della compagna. Giorgia Meloni, infatti, era stata insultata dal professore Giovanni Gozzini, definita “vacca” e “scrofa”. “Per coloro che non lo sapessero – disse Giambruno -, sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci sono altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in altri termini. Mi permetto solo di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze. Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”.