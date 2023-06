Nuovo rinforzo per il TeLiMar Palermo, ingaggiato Nuzzo dal Recco

Quasi definito il roster con il quale il club affronterà la prossima stagione sportiva 2023/2024

Quasi definito il roster con il quale il TeLiMar Palermo affronterà la prossima stagione sportiva 2023/2024, in cui, oltre al Campionato di Serie A1 e la Coppa Italia, giocherà per il terzo anno consecutivo la LEN Euro Cup.

Il Presidente Marcello Giliberti, ufficializzata la partenza alla volta di Brescia del capocannoniere statunitense Max Irving, per due stagioni consecutive al Club dell’Addaura, cementando un progetto tecnico-sportivo di medio termine in corso di definizione, ha perfezionato l’ingaggio con accordo triennale del promettente giovane genovese mancino classe 2005 Andrea Nuzzo, che ha esordito a soli 15 anni in Serie A1 nelle file della Pro Recco nella stagione sportiva 2021/2022.

Atleta che ha sempre giocato in Liguria, Nuzzo è cresciuto natatoriamente e pallanotisticamente nella società SSN Mameli 1904. Dal 2013 al 2016 alla Rari Nantes Arenzano, è poi passato alla Rari Nantes Savona, dove è rimasto fino al 2020. Nelle ultime tre stagioni, invece, alla Pro Recco, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 16 e Under 18 nella stagione sportiva 2020/2021, rientrando anche nel roster della prima squadra e facendo poi il suo esordio in Champions League nella successiva stagione 2022/2023 a soli 17 anni. Con la nazionale giovanile azzurra ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati europei di Burgas in Bulgaria nella stagione 2018/2019, ha partecipato agli Europei Under 17 di Malta nella stagione 2020/2021 e ai Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria nella stagione 2021/2022.