Nuovo sbarco a Lampedusa, sull’isola arrivano 18 tunisini

"Tra luglio, agosto e settembre sono arrivati 68mila migranti", ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa dove sono arrivate 18 persone. Tra loro ci sono 13 uomini, 3 donne e due minori. Sono di nazionalità tunisina.

Piantedosi: “A Lampedusa 68mila arrivi in 3 mesi”

“Tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68mila migranti, ad oggi nell’hotspot dell’isola ce ne sono 3-400 dopo un picco di 7mila”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo al “Festival delle città” organizzato da Autonomie locali italiane. “La verità è che non ci siamo fatti trovare impreparati – ha aggiunto – lo stato di emergenza non aveva una connotazione ideologica ma serviva proprio ad approntare gli strumenti per far fronte al problema”.