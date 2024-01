Nuovi sito e app per il Comune di Mazara del Vallo

Sono stati lanciati proprio in questi giorni gli innovativi sistemi digitali realizzati dall’Ente grazie all’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Pnrr. Un modo per avvicinare istituzioni e cittadini

MAZARA DEL VALLO (TP) – È ufficialmente online il nuovo portale istituzionale del Comune, realizzato in conformità alle linee guida Cad ed e-government benchmark relativamente agli indicatori della “user-centricity” e della trasparenza come indicato dall’eGovernment benchmark Method Paper 2020-2023.

“Il modello standard per i siti dei Comuni – ha spiegato Giuseppe Nizzola, funzionario comunale dei Servizi informatici e Innovazione – è stato attuato grazie a un processo di ricerca, progettazione, sviluppo e validazione pluriennale a cura del progetto Designers Italia, all’interno della collaborazione tra il Dipartimento della Trasformazione digitale (Dtd) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId). Questo modello è stato obbligatoriamente adottato e in collaborazione tra il servizio Innovazione comunale, Ufficio stampa e il coordinamento di Maggioli è stato prodotto il nuovo sito istituzionale comunale al cui interno si trova il portale telematico con tutti i servizi che il cittadino può richiedere online senza recarsi fisicamente al Comune”.

Sfruttate le risorse del Pnrr

L’innovazione è stata possibile anche sfruttando le opportunità di investimento del Pnrr (Investimento 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Citizen experience) con l’obiettivo di trasparenza relativamente all’amministrazione locale; ai servizi che il Comune eroga al cittadino; alle notizie; ai documenti pubblici dell’Amministrazione stessa. Il modello per i siti dei Comuni non solo favorisce il rispetto delle normative vigenti, ma anticipa anche alcuni standard a livello europeo di trasparenza e user-centricity.

Per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, l’obiettivo dell’investimento 1.4.1 è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici. Le attività dell’intervento 1.4.1, oltre al sito prevedono: l’asseverazione da parte degli organi preposti ad accertare la conformità con le specifiche dettate dalla Linee guida dei “Pacchetto cittadino informato” e “Pacchetto cittadino attivo”.

Resa operativa anche l’app Municipium

Insieme al nuovo portale istituzionale è stata resa operativa anche l’app Municipium, gestita da Maggioli. Basta cercarla negli store digitali con il proprio smartphone e scaricarla, poi si potrà rimanere aggiornati su notizie, atti amministrativi ed eventi della città oltre che usufruire delle potenzialità comunicative di tale strumento digitale.