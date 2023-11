Palermo e Brest più vicine, nasce il nuovo volo per la Francia: quando partirà

Due voli settimanali metteranno in collegamento le due città. Il battesimo ufficiale il prossimo 19 aprile.

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, amplia ulteriormente la sua presenza a Palermo, in occasione del decimo anno di attività della propria base siciliana: dal prossimo 19 aprile prenderà il via il nuovo volo alla volta di Brest, città della Francia nord occidentale e da oggi ufficialmente nuova base operativa di Volotea, con 2 frequenze a settimana (ogni lunedì e venerdì) e un’offerta complessiva di 21.000 posti in vendita.

Il nuovo volo a 10 anni dall’inaugurazione della base

Ma le novità non finiscono qui, infatti il vettore farà ulteriori annunci nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta della sua base a Palermo. Attiva a Palermo già dal 2012, Volotea ha scelto lo scalo siciliano come una delle sue basi in Italia nel 2013 e, volo dopo volo, ha continuato a crescere: fino ad oggi ha trasportato più di 4.7 milioni di passeggeri e ha operato oltre 41.400 voli.

A 10 anni dall’inaugurazione della base e con l’annuncio della nuova rotta per la città bretone, salgono così a 19 – 7 domestici e 12 all’estero – i collegamenti targati Volotea in partenza dal Falcone Borsellino.

La nuova rotta come opportunità di crescita

Proponendo una nuova rotta internazionale dallo scalo palermitano, la compagnia consolida il suo impegno anche a livello locale. Infatti, non solo i passeggeri in partenza da Palermo potranno raggiungere con voli comodi e diretti la Bretagna e visitare una zona di mare tra le più famose della Francia, ma anche tutti i passeggeri del nord della Francia avranno la possibilità di volare facilmente verso Palermo. In questo modo, Volotea incrementerà ulteriormente i flussi di turisti incoming, sostenendo l’economia a livello locale e dell’intera Sicilia.

Ma c’è di più. Infatti, l’annuncio di questa nuova rotta verso Brest arriva insieme a un nuovo, importante traguardo per la compagnia aerea: da oggi, la città bretone è una delle 9 basi operative francesi di Volotea, che salgono così a 20 a livello europeo.