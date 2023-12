Due officine abusive nel cuore di Catania: scattano sanzioni

Ecco il bilancio delle operazioni di controllo degli agenti del commissariato Borgo - Ognina.

Due officine meccaniche totalmente abusive a Catania, in via Enrico Ferri: la Polizia di Stato, dopo un controllo, le hanno chiuse e hanno emesso sanzioni a carico dei titolari.

Officine abusive a Catania

I poliziotti del commissariato Borgo-Ognina, avvalendosi dalla collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e delle Polizia Locale, nell’ambito dei servizi volti a contrastare ogni forma ed espressione di criminalità diffusa e di illegalità, hanno effettuato una serie di controlli, con particolare riguardo alla zona di Canalicchio – Barriera – Borgo.

Nel corso del servizio sono state controllate 135 persone, 59 veicoli, e irrogate diverse sanzioni al codice della strada alcune delle quali per mancanza di copertura assicurativa e omessa revisione. Effettuata attività di monitoraggio nei confronti delle vittime di codice rosso e nei confronti di soggetti sottoposti alla misura restrittiva della libertà personale. Inoltre, gli agenti hanno controllato 6 centri scommesse con i relativi avventori, un’officina meccanica e una carrozzeria. Entrambe le officine, situate in via Enrico Ferri, sono risultate totalmente abusive poiché sprovviste di qualunque autorizzazione: pertanto, gli agenti le hanno chiuse e sottoposte a sequestro.

I titolari hanno ricevuto una sanzione per l’abusivismo commerciale per un totale di 43.386 euro. Assieme al personale dell’Enel, gli agenti hanno controllato anche diverse attività commerciali al fine di contrastare il fenomeno del furto di energia elettrica.

