Oggi la Festa degli Oratori Salesiani di Catania

Sarà l’Oratorio San Filippo Neri nella Parrocchia San Giovanni Apostolo (Via Bartolomeo Altavilla, 5 a Catania) ad ospitare oggi la Festa degli Oratori Salesiani della città.

Un appuntamento atteso da tutto il mondo salesiano e che quest’anno, nell’ambito del Progetto sostenuto da Fondazione Con il Sud dal titolo “Villaggio Dusmet a Catania: sport per tutti” vedrà l’apertura di nuovi campi da gioco.

Sono previsti gli interventi di Maria Carmela Librizzi, Prefetto di Catania, di Enrico Trantino, Sindaco di Catania.

Interverranno anche Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni e Bruno Brucchieri, Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia. Ed infine, Enzo Bianco (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia).

Saranno inoltre presenti: Don Giovanni D’Andrea, Ispettore dei Salesiani di Sicilia; Carlo Colloca, Delegato del Rettore dell’Università di Catania per l’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza giovanile – Prefettura di Catania; Agata Pappalardo, Responsabile del Tavolo per l’analisi della povertà educativa e della dispersione scolastica presso l’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza giovanile – Prefettura di Catania; Deborah De Felice, Università di Catania – Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza giovanile – Prefettura di Catania; Emanuele Rapisarda, Dirigente Liceo Statale Galileo Galilei; Lucia Leonardi, Assessorato ai Servizi sociali e Famiglia.

Si comincia alle 16 con giochi e tornei. Alle 18 la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. Poi, alle 18.30, prenderà il via il dialogo tra autorità e ragazzi. Le premiazioni, infine, a partire dalle 19.