Oltre 1,8 milioni vaccinazioni anti Covid in Italia: 14mila in Sicilia

La fascia d'età in cui sono stati somministrati più vaccini è quella dei 70-79enni (586.332), che superano gli over 80 (585.380 immunizzati)

Sono 1.826.658 i vaccini anti-Covid aggiornati a XBB.1.5 somministrati in Italia dall’inizio della campagna autunno-inverno al 28 dicembre. E’ l’ultimo dato riportato nella dashboard ufficiale che viene aggiornata sul portale del ministero della Salute. Negli ultimi 7 giorni considerati, dal 22 al 28 dicembre, le iniezioni sono state 75.817, crollate rispetto alla settimana precedente, quando erano state oltre 232mila.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

In testa sempre Lombardia, Emilia Romagna e Toscana

Lombardia, Emilia Romagna e Toscana continuano a essere le regioni in cui si concentra la maggior parte delle dosi somministrate nell’ambito della campagna, oltre il 54%. Insieme, totalizzano 992.478 richiami eseguiti. Il dato più alto resta quello lombardo, 503.041, seguito dai numeri di Emilia Romagna (250.651) e Toscana (238.786). Alle spalle di queste regioni ci sono Veneto (144.607), Lazio (143.188), Piemonte (136.226), Puglia (89.603), Liguria (56.859), Friuli Venezia Giulia (52.747), Campania (35.286), Umbria (29.599), Marche (27.142), Sardegna (26.620), Trento (23.588), Bolzano (19.912), Sicilia (14.256), Calabria (11.518), Abruzzo (9.121), Valle d’Aosta (5.940), Molise (4.500) e Basilicata (3.468).

Le fasce d’età

La fascia d’età in cui sono stati somministrati più vaccini è quella dei 70-79enni (586.332), che superano gli over 80 (585.380 immunizzati), seguiti dai 60-69enni (387.076). In coda la fascia 12-59 anni, con 267.650 vaccinazioni.