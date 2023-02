Giuseppe Di Giacomo, mafia e vendetta dietro l’omicidio: c’è un arresto

Ecco cosa è emerso dalle indagini sulla morte di Giuseppe Di Giacomo e sull'odierno arrestato, vicino al clan di Porta Nuova.

A Palermo, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio, aggravato dal metodo e dalle modalità mafiose, nell’ambito delle indagini sulla morte di Giuseppe Di Giacomo, avvenuta nel 2014.

A emettere il provvedimento, oggi pomeriggio, è stato il giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Omicidio di Giuseppe Di Giacomo, c’è un arresto

L’attività degli inquirenti ha consentito di scoprire il presunto autore dell’omicidio di Di Giacomo, ai vertici del mandamento mafioso di Porta Nuova a Palermo. L’assassinio è avvenuto il 12 marzo del 2014.

Grazie all’importante dispositivo di contrasto a Cosa nostra di cui si è dotato il comando provinciale carabinieri di Palermo e al ricorso sistematico alle più sofisticate tecnologie di captazione, è stato possibile acquisire precise e concordanti risultanze in merito alle responsabilità penali dell’odierno arrestato.

L’indagine, condotta sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario, che dovrà comunque trovare in seguito conferma nel corso dell’iter processuale, relativamente al grave reato ipotizzato in capo all’indagato.

L’esito delle indagini

In sintesi, le investigazioni hanno permesso di:

individuare precise responsabilità penali a carico di un soggetto, per il quale sono emersi gravi indizi in ordine alla sua appartenenza al mandamento mafioso di Porta Nuova , già destinatario nel 2014 del fermo di indiziato di delitto nell’ambito dell’operazione Iago, condotta da questo Reparto ed eseguita proprio in virtù delle problematiche sorte a seguito dell’omicidio di Di Giacomo Giuseppe. La necessità del fermo, infatti, scaturì anche dalla volontà di vendetta espressa nei confronti dell’odierno arrestato;

, già destinatario nel 2014 del fermo di indiziato di delitto nell’ambito dell’operazione Iago, condotta da questo Reparto ed eseguita proprio in virtù delle problematiche sorte a seguito dell’omicidio di Di Giacomo Giuseppe. La necessità del fermo, infatti, scaturì anche dalla volontà di vendetta espressa nei confronti dell’odierno arrestato; ricostruire, grazie alla complessa piattaforma di indagini tecniche, il movente che portò all’omicidio dell’allora reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova, individuabile nelle frizioni che nacquero nell’associazione per la leadership mafiosa;

che nacquero nell’associazione per la leadership mafiosa; mettere a sistema le diversificate e plurime acquisizioni investigative con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, creando un complesso di evidenze investigative chiare e concordanti tra di loro.

È doveroso rilevare che l’odierno destinatario della misura cautelare è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.