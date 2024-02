Colpi di arma da fuoco dentro casa: ucciso 23enne a Vittoria

La vittima è un giovane di 23 anni, freddato all'interno della propria abitazione in via Colle D'Oro.

Nelle ore scorse si è verificato un omicidio a Vittoria: la vittima è Giovanni Russo di 23 anni, ucciso con colpi di arma da fuoco a Vittoria in via Colle D’Oro, nella zona del quartiere Maritaggi, non distante dall’ospedale Guzzardi.

Omicidio a Vittoria: le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata cinturata con l’obiettivo di cristallizzare la scena del crimine. Sul posto si è già portata una delle 4 sostitute, la dottoressa Ottavia Polipo, che compongono l’ufficio del procuratore.

Dalle prime frammentarie notizie, sembra che l’omicidio a Vittoria sia da ricondursi all’ambito dello spaccio di droga, verosimilmente cocaina. L’uomo è stato ucciso dentro l’abitazione di via Colle D’Oro, finita al centro dell’attenzione.