Omicidio Ylenia Bonavera, chiesta conferma della condanna per l’ex amica

Chiesta la conferma della condanna a 18 anni di carcere per la 36enne indagata per l'omicidio, avvenuto nel 2020.

Il procuratore generale della Corte di assise d’appello di Catania Andrea Ursino ha chiesto la conferma della condanna – emessa durante la sentenza di primo grado – a 18 anni di carcere per la donna indagata per l’omicidio di Ylenia Bonavera, giovane messinese accoltellata a morte nel dicembre del 2020.

L’indagata per la tragica fine della ragazza, avvenuta all’ospedale Garibaldi di Catania, è Daniela Nicotra, 36 anni.

L’omicidio di Ylenia Bonavera, le indagini e la condanna

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Daniela Nicotra avrebbe accoltellato Ylenia al culmine di una lite in strada a Catania. L’avvocato difensore, Giuseppe Lipera, avrebbe invocato per la sua assistita la legittima difesa, sostenendo che la vittima avesse in mano una bottiglia di birra potenzialmente utilizzabile come arma la sera dell’omicidio.

L’accusa chiede la conferma della condanna della sentenza di primo grado dello scorso giugno, che prevede 18 anni di carcere per l’indagata più altri tre in misura di sicurezza. La prossima udienza si terrà il 23 ottobre.

Foto dai social