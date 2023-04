Operativo il Presidio territoriale unitario ennese

Tale struttura, ufficialmente costituitasi in Prefettura, ha l’obiettivo di garantire supporto immediato ai Comuni titolari di interventi finanziati nell’ambito del Pnrr

ENNA – In attuazione del Protocollo nazionale siglato il 20 ottobre del 2022 dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell’Economia e Finanze, nei giorni scorsi è stato ufficialmente istituito il Presidio territoriale unitario della provincia di Enna, composto da personale della Prefettura e della Ragioneria territoriale dello Stato. Come sottolineato in una nota ufficiale, “tale struttura, presieduta congiuntamente dal prefetto Maria Carolina Ippolito e dal direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, Pasquale Li Voti, garantirà un supporto immediato ai Comuni titolari di interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fornendo chiarimenti sulle istruzioni operative per un utilizzo efficace e puntuale delle risorse assegnate”.

Attraverso detto presidio verranno quindi avviate da subito le collaborazioni necessarie ad esaminare eventuali criticità rilevate dalle Amministrazioni locali interessate e a verificare il corretto raggiungimento degli obiettivi. Tutte le componenti istituzionali coinvolte, insieme alla Ragioneria territoriale, lavoreranno in sinergia per migliorare l’efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità e per fornire ai Comuni interessati un concreto supporto operativo. A tal riguardo, nell’ottica di una piena collaborazione istituzionale, le Amministrazioni comunali saranno coadiuvate per il puntuale adempimento degli obblighi di popolamento del sistema ReGis. Quest’ultimo, sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato – come previsto dalla Legge di bilancio 2021 e dal Dpcm 15 settembre 2021 – rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell’attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Pnrr.

In particolare, ciascun presidio territoriale supporterà gli Enti locali nelle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del Pnrr, nell’efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili, anche con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto alle frodi, al conflitto di interessi, al doppio finanziamento e alla verifica del cosiddetto titolare effettivo degli aggiudicatari/contraenti, nonché nell’effettivo espletamento dei controlli antimafia.

Nelle prossime settimane saranno inoltre promossi incontri, attività formative e divulgative per il personale dei Comuni-Soggetti attuatori. Il Presidio unitario, come spiegato dalla Prefettura, “sarà convocato con cadenza periodica, anche in relazione a necessità connesse a questioni di carattere contingente o a problematiche specifiche che dovessero riguardare singoli soggetti beneficiari”.