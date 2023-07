Ordine pubblico, ad Acate servono più controlli

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi che hanno messo in pericolo la sicurezza dei cittadini. Il sindaco Fidone ha chiesto al prefetto di intervenire

ACATE (RG) – Più controlli e più sicurezza. È questo quello che chiede il primo cittadino di Acate Gianfranco Fidone che ha chiesto al prefetto di Ragusa di intervenire al più presto. Sia ad Acate che a Marina c’è bisogno di una maggiore attenzione perché nelle ultime settimane si sono verificati spiacevoli episodi.

“Alcuni episodi accaduti nelle ultime due settimane come risse, degrado, inciviltà, mezzi circolanti senza targhe, danneggiamenti alle proprietà private – hanno riferito il sindaco e i consiglieri Sara Gianninoto e Simone Caruso, rispettivamente in rappresentanza dei gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza – hanno turbato i nostri concittadini e messo a rischio la pubblica incolumità”.

“Il pericolo – hanno aggiunto i due – è che questi episodi possano degenerare e che la frustrazione della cittadinanza possa tramutarsi in voglia di farsi giustizia da sé. Per questa ragione sono certo che il prefetto darà seguito, come sempre fatto sinora, al nostro appello affinché Acate e Marina di Acate siano ancor di più presidiate dalle forze dell’ordine, sostenendo la già intensa attività del corpo della polizia locale”.

Il primo cittadino e i consiglieri hanno inviato una nota congiunta al prefetto sull’emergenza sicurezza a Marina di Acate: nella nota si richiede il rafforzamento dei controlli al fine di riportare serenità tra i cittadini.

“Questa missiva congiunta indirizzata al prefetto – ha illustrato Fidone – rappresenta l’unione di intenti della politica acatese che, senza distinzione di bandiere, ha sottolineato l’esigenza di maggiore sicurezza e maggiore attenzione per il territorio”.

“Innanzitutto – ha proseguito il primo cittadino di Acate – è doveroso il ringraziamento a tutte le Autorità che hanno incrementato in maniera significativa i controlli in territorio di Acate e Marina di Acate. A tutte loro va la nostra gratitudine. Inoltre, per il proficuo confronto ringrazio tutti i consiglieri comunali poiché dinanzi alle difficoltà dobbiamo essere uniti verso l’obiettivo”.

“Sulla sicurezza – ha continuato il sindaco Fidone – la nostra Amministrazione, in poco meno di due mesi, ha portato avanti azioni mai viste prima come l’aumento delle ore dei vigili urbani part time e l’integrazione dell’orario straordinario, l’istituzione di un ufficio Segnalazioni e Denunce presso il corpo di Polizia municipale, i vertici in Prefettura e con le Autorità che hanno generato i controlli interforze sul territorio. Abbiamo inoltre emanato ordinanze sul consumo degli alcolici e siamo intervenuti per regolamentare la viabilità”.