L’oroscopo del giorno del 12 dicembre: ecco i segni più fortunati

Amore, lavoro, soldi, fortuna: le previsioni del 12 dicembre, segno per segno.

Oroscopo di oggi, martedì 12 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Ottimo giorno! Intuirete il giusto modo per unire la teoria con la pratica e questo va a vostro vantaggio. Con l’attenzione, il senso pratico e l’impegno, uniti a un pizzico di fortuna, sarete vincenti! La vostra sfera affettiva sarà tenera e dolce, la comprensione con il partner totale. Non ci sono ostacoli alla realizzazione di un sogno: avete in mano le carte giuste.

Toro

Senza essere esaltante, la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di contentezza e di piacere. Merito di Mercurio, in trigono al segno! Afferrate le occasioni d’oro in arrivo sul fronte economico e mostratevi ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siete partiti con il piede giusto e avete qualche buon asso nella manica!

Gemelli

Un po’ grigia questa giornata per il vostro segno. Pigrizia, demotivazione, un po’ di malinconia, saranno gli elementi dominanti dei vostri stati d’animo, anche se, nella maggioranza dei casi, non saranno individuabili cause oggettive per questo vostro atteggiamento. Sarete, tra le altre cose, un po’ scontrosi nei confronti del vostro partner, il che potrebbe portare a qualche conflitto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo: dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo che questa condizione non possa essere considerata negativa! Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi, di ripensare a voi stessi, di leggere un buon libro, di prendervela comoda. Evitate azzardi. Attenzione alle distrazioni.

Leone

La vita finalmente vi sorride. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Sul lavoro potrete portare a termine con efficienza gli impegni assunti, non rimandate l’avvio di un progetto per timore di non esserne all’altezza. Frizzanti i programmi serali.

Vergine

Forse rimarrete un po’ spiazzati e delusi nel prendere atto che persone e situazioni possono essere diverse da come vi sono sempre apparse. In famiglia, non scaricate il nervosismo su chi capita, ma cercate di razionalizzare il problema. Patti chiari e amicizia lunga! Buttatevi pure in una nuova impresa, se ci credete, ma assicuratevi che tutto sia fatto secondo le regole!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Notevole sarà la grinta che metterete in tutto quello che farete, sostenuta da Marte e Sole a vostro favore. La Luna, invece, non mancherà di suggerirvi le strategie vincenti per migliorare la vostra posizione professionale e i vostri guadagni. Dito puntato sul look, curato nei dettagli; abbigliamento, trucco e fisico tonico e sportivo aumentano l’autostima.

Scorpione

Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell’orbita di nuovi interessi e conoscenze utili per il vostro lavoro. Davanti a voi si aprono interessanti prospettive; siate scaltri e utilizzate al meglio la vostra immagine. Se state vivendo una storia d’amore, forse è il caso di mettere più entusiasmo nel rapporto: una cenetta a due potrebbe avere l’effetto sperato.

Sagittario

Le stelle vi coccolano: preparatevi a una giornata brillante, contrassegnata da una vasta gamma d’opportunità, d’incontri piacevoli e interessanti dal punto di vista intellettuale. Per qualcuno potrebbe diventare difficile dire di no a un’avventura, anche se titolare di un rapporto di coppia ben assestato e soddisfacente. Buone intuizioni in campo professionale.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 12 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi sono tante le faccende da sistemare e le pratiche da portare a termine, tanto che probabilmente sarete obbligati a fare gli straordinari. In compenso, riuscirete a semplificare e a rendere scorrevoli anche i compiti più onerosi. Non vi lascerete scoraggiare dagli intralci di natura burocratica: aguzzando l’ingegno, troverete le giuste chiavi d’accesso! Più che bene l’amore.

Acquario

La vita affettiva e quella sociale saranno arricchite da elementi di novità, che le renderanno molto più attraenti, eccitanti e gioiose: la vostra abilità vi permetterà anche di entrare a far parte di ambienti piuttosto esclusivi. E in amore? Per far colpo su una persona che si mostra poco ricettiva al vostro famoso fascino, darete libero sfogo al vasto repertorio personale.

Pesci

Se con la Luna e Marte contrari oggi l’amore non gira e la famiglia vi dà più grattacapi che serenità, la consolazione arriva attraverso lo shopping: niente di spericolato, siete abbastanza oculati e intelligenti per non fare pazzie. Cercate piuttosto oggetti, strumenti o utensili davvero necessari. Possibile mal di testa di origine digestiva: alimentatevi in modo più sano.

