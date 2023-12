Oroscopo del giorno del 13 dicembre 2023: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Approfittate delle opportunità vincenti messe in gioco dalle stelle e date libero sfogo al vostro inesauribile spirito d’iniziativa: in famiglia e tra gli amici, sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere i problemi. Approfittate della Luna favorevole per ricreare un po’ d’intimità con il partner; optate per una serata soli soletti, lontani dagli impegni e dal rumore della gente.

Toro

Il cielo odierno vi rende particolarmente estrosi e creativi. Seguite l’intuito e non sbaglierete! Drizzate le antenne, il vostro spiccato talento oggi potrà avvalersi di nuove e preziose ispirazioni. Non mancheranno le entrate e i guadagni! Se avete una storia d’amore in corso, questo sarà il vostro giorno: l’intesa col partner guadagnerà punti e interesse da parte di entrambi.

Gemelli

L’umore è altalenante. Siete confusi. Potrebbe capitarvi di volere e non volere più la stessa cosa nel giro di poco tempo. Possibili disguidi sul lavoro: non trascurate i dettagli, cercate di essere più precisi. L’opposizione lunare si somma a quella del Sole, di Giove e Saturno (dissonanti). Il vostro equilibrio risente del peso della routine, in questo momento più impegnativa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità fidandovi che tutto andrà bene. Mettete, comunque, ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Certi progetti, al momento, vanno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro! Dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e di divertimento.

Leone

È facile capire che oggi tutto va per il meglio e che avete riacquistato serenità, sicurezza, lucidità; d’altro canto, con la Luna in Sagittario, non potrebbe essere altrimenti. Padronanza dei gesti, controllo emotivo, una logica che non fa una grinza! Se confidate in un incontro speciale, potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può prendere una brutta piega.

Vergine

Niente di strano se oggi, con la quadratura lunare, l’umore cola a picco e il vostro carattere si mostra meno gentile, meno socievole del solito. Fidatevi degli amici, confidate loro le vostre preoccupazioni e coinvolgeteli nelle soluzioni dei problemi! In serata, stabilite un programma di ricarica psicofisica, ma evitate di scegliere una pratica sportiva troppo faticosa o competitiva.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il mattino ha l’oro in bocca. Concentrate gli appuntamenti di lavoro nella prima parte della giornata, sarete più convincenti e costruttivi! Con gli amici l’atmosfera è piacevole e il vostro ottimismo finisce per contagiare tutti. Le coppie ben assortite vedono migliorare l’intesa col partner, sia a livello intellettuale, sia a livello sessuale, fattore sempre di assoluta importanza.

Scorpione

Fissate bene i vostri obiettivi, altrimenti le energie si disperdono in mille rivoli e non approdate a nulla. Il senso pratico vi aiuterà a distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Un progetto dovrà essere rivisto alla luce di nuovi eventi. In campo affettivo tutto ok: la vostra fantasia potrà scatenarsi e concedervi di essere più “scorpionici” che mai.

Sagittario

Novilunio nel segno. Socievoli, brillanti e rapidi di riflessi, avete la capacità di comprendere al volo persone e situazioni: questo vi permetterà d’essere sempre un passo in avanti rispetto a tutti. Una serata allegra e frizzante renderà la vostra vita affettiva un turbinio di avvenimenti e di situazioni piacevolmente emozionanti. Piacevoli sorprese non mancheranno neppure ai single.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 13 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l’ambiente creano tensioni? Forse pretendete troppo, mantenete uno stato d’animo sereno. Puntate al benessere: avete bisogno di rafforzarvi, disintossicarvi, variare le abitudini, cambiare dieta, fare più movimento.

Acquario

Se nel lavoro tutto fila liscio, non si può dire altrettanto per l’amore; salutari scossoni rivitalizzano un rapporto che ha perso un po’ di verve. Sbagliato dare per scontati i sentimenti altrui o peggio approfittarne: rispettate i ritmi del partner. La salute non vi dà pensieri e sembra che al momento siate molto concentrati sulla cura dell’immagine. Un nuovo look vi soddisferà.

Pesci

Cercate di tenere sotto controllo le ansie provocate dalla Luna in Sagittario, negativa, e approfittate dei favori di Venere e Plutone che vi sostengono fisicamente e mentalmente. Amore e amicizia potranno per voi intrecciarsi e talora confondersi. Per vivacizzare il lavoro e lo studio potranno venirvi nuove idee. Ritagliatevi del tempo da dedicare alla famiglia e a voi stessi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay