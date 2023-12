Dall’amore ai soldi, l’oroscopo del giorno del 15 dicembre 2023

Previsioni segno per segno, da Ariete a Pesci, per la giornata del 15 dicembre.

Oroscopo di oggi, venerdì 15 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’atmosfera intorno a voi s’incupisce, ma non gettate subito la spugna e difendete con un sorriso il vostro diritto ad una fettina di felicità! Dedicate più tempo ai vostri interessi culturali e ai rapporti sociali, gli amici vi reclamano a gran voce. Problemi, fantasmi dentro di voi? Per scacciare ogni ombra non c’è che un modo efficace: fare luce! E questo è il momento per farlo.

Toro

Una bella spinta in avanti vi verrà dalla Luna in transito nel segno del Capricorno. Pur senza rompere schemi e tradizioni, potete ambire a costruire qualcosa di nuovo che duri nel tempo. Potete anche esprimere un desiderio, sicuramente si avvererà… Viaggi e spostamenti, oggi, al riparo dai rischi. Dolce, zuccheroso come un pasticcino l’amore. Intriganti i flirt, i nuovi incontri.

Gemelli

Seppure infastiditi da Sole e Marte in opposizione, riesce comunque a garantirvi una giornata di socievolezza, allegria e sorprese. Un impegno imprevisto vi costerà un piccolo sacrificio: mostratevi pazienti e disponibili! Giornata in compagnia, specie se nel gruppo c’è anche l’oggetto delle vostre brame. Ma attenti a un rivale, quella persona pare gettonatissima!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata davvero complicata: a favore Venere e Giove, che vi donano fascino e carisma, contro la Luna e Plutone indizio di tensioni col partner e in famiglia. Tutto sommato la coppia funziona. A voi lo scettro del comando! In forma, ma occhio alla bilancia. Pomeriggio ideale in una Spa, dove benessere e relazioni sociali si intrecciano amabilmente.

Leone

Sole e Marte oggi sono gli unici supporter, utili a vivacizzare questa giornata in allegra compagnia degli amici. Ininfluenti gli altri pianeti. Anche la Luna non vi dà e non vi toglie nulla, limitandosi a concentrare l’attenzione sul benessere fisico. Dolcezza e comprensione: ecco di cosa ha bisogno il rapporto con il partner. Iniziate da oggi, approfittando del suggerimento delle stelle.

Vergine

La Luna in Capricorno, congiunta a Plutone, vi è di grande aiuto per allentare eventuali tensioni nei rapporti privati. Grinta e voglia di fare non vi mancano, come non mancano inviti per cene, feste, eventi mondani. Interessi di tipo artistico. In amore vi muovete con prudenza, anche se il vostro cellulare è sempre infuocato da messaggi e messaggini, non solo di amicizia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’insofferenza potrebbe comportare qualche disagio nello stare con gli altri, soprattutto se chi vi gira intorno risulta piuttosto invadente. Sarete alle prese con qualche problema in famiglia: colpa della Luna, che oggi quadra sia Marte che Urano creando confusione. Non si esclude un sottile malessere nel fisico, avvertito come una tensione allo stomaco. State leggeri a tavola.

Scorpione

Siete ben protetti dalle stelle. Si annunciano serene e smaglianti le relazioni solidamente imperniate sulla comunanza di interessi e passioni! Un’amicizia è già in pista per diventare un amore intrigante: a voi la scelta se provarci oppure no. Vi piace cucinare e siete dei grandi buongustai, ma dovete sforzarvi di modificare le vostre abitudini alimentari, evitando gli eccessi.

Sagittario

Si preannuncia una giornata tranquilla, ideale per portare a termine i vostri impegni, compresi quelli che rimandate ormai da un po’ di tempo. Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza: non trascurate la famiglia e gli amici più cari. L’amore è il grande assente? Non disperate, potrebbe spuntare quando meno ve lo aspettate, l’importante è essere aperti e disponibili.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 15 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna transita oggi nel vostro segno, ma se la deve vedere con Venere contro. Come andrà a finire? Che tutto quello che farete a livello personale otterrà il successo desiderato, al contrario di come vi muoverete in famiglia: qualcuno sicuramente avrà qualcosa da ridire, da rimproverarvi. Incontri al bacio per i più giovani.

Acquario

Cielo insignificante, le occasioni al momento scarseggiano. Vi conviene farvi un po’ da parte e far rimbalzare sugli altri le decisioni. Al lavoro, se oggi siete di turno, farete meglio a delimitare il territorio di competenza senza divagare. In campo affettivo non fatevi prendere la mano dai dubbi, dalla gelosia. Ritagliatevi del tempo da dedicare a voi stessi e al relax.

Pesci

Non siate sordi al richiamo delle stelle, che v’invitano a concedervi qualche pausa di relax, magari in compagnia dei vostri vecchi amici. Lavoro e affari procedono spediti, pertanto staccate un attimo la spina e dedicatevi agli svaghi preferiti e ai sentimenti! Impegnatevi con costanza in un’adeguata attività fisica, vi aiuterà a migliorare la forma e a scaricare le tensioni.

