Oroscopo del giorno del 15 maggio: i segni fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, lunedì 15 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Fantastico inizio di settimana! Con il caffè delle nove, la Luna passa nel vostro segno; vostro complice anche Plutone. Con transiti del genere tutto è possibile. Se si parla di lavoro, dritti alla meta. Progetti, quanti progetti, quanti ne tirerete fuori come un prestigiatore dal capello a cilindro. Partner sentimentale tenero, affettuoso; tutto sommato non potrete lamentarvi.

Toro

Lunedì di raccoglimento, di meditazione per il Toro. Succede spesso, prima di una prova d’esame, di un incontro importante, di una gara automobilistica. In prima battuta per la Luna che passeggia nel segno che precede il vostro, in seconda per prepararvi emotivamente e mentalmente al passaggio di Giove, astro della fortuna, domani nel vostro segno (attorno alle 19).

Gemelli

A dominare la scena oggi è il settore lavorativo, impersonato dalla Luna arietina, infiammata, decisa, intraprendente, vincente. Giorno d’oro per tutti coloro che lavorano in team con altri o nel settore pubblicitario: avrete la possibilità di impostare una strategia efficace per raggiungere la vostre mire. Incontri che lasceranno il segno. Contatti con il mondo sportivo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ottimo momento per voi, nonostante la Luna a novanta gradi esatti dal vostro segno; non negativa. Anzi. Riuscite ad avere il contro di ogni situazione e a mantenerlo in modo equilibrato. Volendo, potete ottenere ottime cose, in questa fase, grazie alla concretezza e alla costruttività di Saturno e alla mente lucida di Mercurio in Toro, vostro alleato. Dimostrate cosa sapete fare.

Leone

Potete contare sugli eccellenti transiti del momento, quello di Giove e quello della Luna nel vostro nono Campo. Che spettacolo! Il vostro impegno lavorativo è mirato al consolidamento della vostra immagine professionale con l’intenzione di migliorare anche le entrate. Il problema nel rapporto di coppia è la comunicazione: equivoci, incomprensioni, prese di posizione.

Vergine

Il vostro stato d’animo curioso e ottimista non si lascia offuscare dalla disarmonia di Saturno che potrebbe portare qualche momento destabilizzante o un piccolo sacrificio da affrontare. Ma oggi un evento gratificante è in arrivo, specie in ambito familiare. Cogliete il buono di questo cielo! Periodo d’oro per l’amore, potreste fare progetti o solo farvi cullare dalle emozioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi Luna e Giove vi fanno i dispetti. Per questo è necessario mantenere un certo contegno, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, del lavoro e degli affari. Agire con chiarezza e confrontarsi, aiuta a risolvere anche le situazioni più complesse! Il vostro partner sta attraversando un periodo complicato, siate pazienti: presto tornerà il partner affidabile di sempre

Scorpione

Il settore lavorativo oggi riceve un forte stimolo dalla Luna e da Giove nel sesto Campo. Ne traggono beneficio soprattutto chi opera alle dipendenze altrui. La forma dovrebbe essere molto buona, con Marte in trigono, come la salute protetta da Venere in Cancro. Giorno ideale per rinnovare look e guardaroba, portare Fido dal veterinario per una visita di controllo.

Sagittario

Dietro alla grande creatività che vi anima e vi sprona in questi giorni, si nasconde il grande capitale di amore con cui affrontate il mondo e i suoi abitanti; quando, come oggi, si presentano le occasioni giuste, potete lasciarlo fluire davvero apertamente senza bisogno di mettere filtri. In questo modo la gioia aumenta, sia la vostra che quella della persona amata. Viaggi. Sorprese.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 15 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete musoni per tutta la giornata, e ne avete ottime ragioni con la Luna e Giove, nel quarto campo, sfacciatamente ostili al vostro segno. Cercate di tenere alto il morale, lasciate a casa portafoglio e tessera bancomat. Nel privato avrete la calma sufficiente per non rispondere alle provocazioni del partner. Lasciatelo cucinare nel suo brodo: tornerà scodinzolando!

Acquario

Amichevole la Luna di Fuoco, d’Acqua, piacevolmente intiepidita da Plutone. Ottimo giorno, ricco di possibilità per studio, lavoro e professione. Un piatto ricco che allontanerà da voi l’ombra della tensione e della sfiducia. Divertimento a gogò! E se ci scappa pure in flirt, e ci scapperà, chissà che non sia quello questo. Nuovi interessi da approfondire con gli amici.

Pesci

Giove, astro simbolo della fortuna e del denaro, secondo governatore del segno dei Pesci, transita per l’ultima volta nel vostro secondo Campo, quello dei soldi: domani trasloca nel Toro, segno amico dei Pesci. Per farla breve, cogliete l’attimo, non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità per realizzare un buon affare, per riempire le vostre tasche di denaro sonante.

Questo è l'oroscopo di oggi, 15 maggio.

