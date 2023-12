Oroscopo 2024, tutte le previsioni per il segno del Capricorno

Un anno ricco di novità per il segno del Capricorno: tutte le previsioni dell'oroscopo annuale su amore, lavoro e fortuna

Il 2024 sarà un anno ricco di novità, ma soprattutto di cambiamenti: ecco le previsioni di Paolo Fox a “I fatti vostri“ dell’oroscopo 2024 per il segno del Capricorno.

Il quadro astrale 2024

Diversi i transiti che caratterizzeranno il 2024, a partire da Giove che si troverà fisso in Toro fino a maggio per poi passare in Gemelli. Il tanto temuto Mercurio sarà retrogrado per ben tre volte, ma in questo 2024 la scena sarà interamente occupata da Plutone. Dopo 19 lunghi anni in Capricorno, durante i quali ha portato al crollo di quelle certezze che per diverso tempo hanno rappresentato sicurezza, Plutone passa in Acquario, dove trascorrerà i prossimi vent’anni.

Come sappiamo, Acquario è il segno della libertà e dell’evoluzione, per cui è probabile che questo transito inauguri una nuova era, fatta appunto di progressi e cambiamenti radicali, esattamente come avvenne per la Rivoluzione Francese.

Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo 2024 per il segno del Capricorno.

Amore, lavoro, fortuna: oroscopo 2024 per il segno del Capricorno

Fortuna

Cielo entusiasmante, caro Capricorno! Il tuo segno avrà molti pianeti a favore anche nel 2024: l’anno in arrivo confermerà ciò che è stato seminato nel 2023. Dopo esserti sacrificato a più non posso nell’anno precedente, è questo il momento in cui raggiungerai la vetta (o almeno ci arriverai molto vicino). Aprile e novembre saranno i mesi migliori per fortuna e incontri.

Amore

Le stelle aiuteranno un buon recupero, anche per le questioni d’amore. L’anno inizierà bene e se la parte centrale in amore sarà offuscata, tu prova a dare più spazio alle questioni lavorative. Agosto sarà utile per le conoscenze. Novembre sarà un mese top con Venere attiva nel segno.

Lavoro

Il lavoro è dalla tua parte, questo potrebbe essere l’anno del ritorno in scena per chi è stato fermo. Non mancheranno comunque i consensi: aprile e maggio saranno i mesi migliori per fare grandi scelte.

