Oroscopo 2024, tutte le previsioni per il segno del Toro

Un anno ricco di novità per il segno del Toro: tutte le previsioni dell'oroscopo annuale su amore, lavoro e fortuna.

Il 2024 sarà un anno ricco di novità, ma soprattutto di cambiamenti: ecco le previsioni di Paolo Fox a “I fatti vostri“ dell’oroscopo 2024 per il segno del Toro.

Il quadro astrale 2024

Diversi i transiti che caratterizzeranno il 2024, a partire da Giove che si troverà fisso in Toro fino a maggio per poi passare in Gemelli. Il tanto temuto Mercurio sarà retrogrado per ben tre volte, ma in questo 2024 la scena sarà interamente occupata da Plutone. Dopo 19 lunghi anni in Capricorno, durante i quali ha portato al crollo di quelle certezze che per diverso tempo hanno rappresentato sicurezza, Plutone passa in Acquario, dove trascorrerà i prossimi vent’anni.

Come sappiamo, Acquario è il segno della libertà e dell’evoluzione, per cui è probabile che questo transito inauguri una nuova era, fatta appunto di progressi e cambiamenti radicali, esattamente come avvenne per la Rivoluzione Francese.

Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo 2024 per il segno del Toro.

Amore, lavoro, fortuna: oroscopo 2024 per il segno del Toro

Fortuna

Fino a maggio, Giove sarà nel segno e Saturno sarà favorevole. Il Toro ha tanta voglia non solo di iniziare qualcosa di nuovo, ma anche di proseguirlo, unico intoppo sono i tempi stretti. Se è necessario mettere in chiaro ciò che deve fare, che lo faccia entro la primavera, soprattutto se ci sono contenziosi aperti o comunque questioni di carattere economico. Le opportunità arrivano all’improvviso e lo ripagano di delusioni subite negli anni precedenti.

Amore

Venere a maggio sarà decisiva e, dal punto di vista sentimentale, luglio sarà un mese nel quale chi non è stato attento o carino con voi potrebbe darvi fastidio. La seconda parte dell’anno non sarà difficile, ma sarà necessaria qualche tutela, soprattutto nelle relazioni.

Lavoro

Chi ci tiene al proprio ruolo o deve riconfermare un accordo, dovrà agire entro maggio. Nella parte centrale dell’ann, inoltre, si prevedono grandi decisioni lavorative, anche dal punto di vista contrattuale. Mesi importanti marzo, luglio e novembre.

