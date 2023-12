Oroscopo di giovedì 21 dicembre: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non è esente da complicazioni il passaggio della Luna nel vostro segno: la mancanza di orientamento rischia di minacciare la tranquillità emotiva. Mantenete l’equilibrio e non fatevi fuorviare da ricordi dolorosi o esperienze negative del passato! Il vostro fascino attrae come una calamita. Attenti però a non prendere abbagli, selezionate bene le persone da frequentare.

Toro

Ben nascosto da qualche parte, qualcuno cerca di giocarvi un brutto scherzo: sarete attaccati da un nemico invisibile, che cercherà di mettervi i bastoni in mezzo alle ruote. Fortunatamente le configurazioni astrali che vi riguardano sono sufficientemente protettive, e possono quindi consentirvi di rispondere agli attacchi con buona efficacia, pur senza sapere da dove provengono.

Gemelli

I pianeti sono favorevoli e potrebbero accompagnarsi ad eccellenti occasioni di successo; ma attenzione a non cantare vittoria troppo in fretta, certi risultati eccessivamente brillanti potrebbero essere anche effimeri. In serata, sarà intensa la voglia di abbandonarvi alle emozioni del cuore e dei sensi. Trascurate un po’ gli impegni e dedicatevi di più agli amici e all’amore!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non è il caso di agitarsi troppo, in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa per riflettere sul proprio modo di essere, ricaricarsi di energie e lasciare che gli eventi seguano tranquillamente il loro corso. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative, senza nessun bisogno dei vostri interventi che, anzi, potrebbero rivelarsi controproducenti.

Leone

Avvertirete forte il bisogno di libertà, oltre a mostrarvi insofferenti nei confronti di tutte le situazioni che ritenete banali e scontate. Per questo viaggerete, sperimenterete situazioni nuove, avvicinerete persone particolari in grado di stuzzicare la vostra curiosità e la vostra fantasia. Qualche battibecco con chi amate, sarà molto positivo, perché fugherà ogni nube.

Vergine

Stufi della solita routine? Potreste organizzare un viaggio culturale che soddisfi sia i vostri interessi, sia la voglia di relax e divertimento. Coinvolgete il partner nel progetto: sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità. Non aspetterete che sia il partner a fare la prima mossa: sceglierete di mettervi in gioco, magari ironizzando sulle vostre debolezze.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi che la Luna in Ariete si oppone al vostro segno, i rapporti privati entrano in crisi e le questioni che vi premono si ingarbugliano. Siate prudenti, considerate i pro e i contro prima di parlare e assumervi qualsiasi tipo di impegno! Quando siete nervosi e agitati, il vostro stomaco è il primo a risentirne. Aiutatevi con delle tisane rilassanti ed evitate di bere tanti caffè.

Scorpione

I problemi che vi affliggono in questo momento non sono tanto gravi ed è facile trovare una giusta soluzione; l’importante è non agire in modo impulsivo. In amore, sorvolate sulle manchevolezze di chi avete vicino: se insistete con le critiche e le osservazioni, il grado di sopportazione reciproco sarà ridotto al minimo. Trovate o spazio per dedicarvi a svaghi, interessi e riposo.

Sagittario

Se il panorama di questo fine settimana non è radioso, poco male; forse avete bisogno di riposare e prendervi cura di voi stessi. Dedicare un po’ più di tempo alla vostra forma fisica, in questo periodo, non sarebbe assolutamente male! Sotto il profilo affettivo sarà un giorno di quiete, di sereno consolidamento del rapporto di coppia: chiarite ciò che è ancora confuso.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 21 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Staccate la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione privata che vi sta creando un certo disagio. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di un vostro familiare sui cui avevate puntato: vi sentirete traditi, ma non è così, se ci pensate bene! In amore, siete deconcentrati ma il partner è al vostro fianco, vi comprende benissimo.

Acquario

Come vi sentirete oggi? Come se toccaste il cielo con un dito, tanto tutto sarà assolutamente perfetto! Si annuncia, quindi, splendido l’inizio del fine settimana natalizio: apparite in gran forma, insolitamente socievoli e ben disposti a condividere con amici tanti progetti di svago e di divertimento. I singoli e i più giovani avranno l’opportunità di lasciarsi rapire da un amore nuovo.

Pesci

La Luna in Ariete porta situazioni che vi limiteranno e spese che potrebbero sforare il budget iniziale. Attenti! Non prendetevela se non avrete un pieno e immediato successo nelle vostre iniziative, pazientate ancora un momento. Se siete innamorati, il rapporto con la persona amata diventerà più serio e concreto di prima: parlerete a lungo serenamente e in modo chiaro.

Questo è l'oroscopo di oggi, 21 dicembre.

Fonte immagine: Quique da Pixabay