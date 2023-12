Oroscopo di venerdì 22 dicembre: buon compleanno Capricorno

Le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi segno per segno.

Oroscopo di oggi, venerdì 22 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete giù di corda e piuttosto esitanti. Colpa della Luna nel segno: pur viaggiando silenziosa, riesce comunque a confondervi. Non entrate in ansia e prendete la vita con disinvoltura, senza farvi condizionare dai problemi. Non avrete nessuna intenzione di porgere orecchio ai problemi del partner, perché sarete troppo impegnati ad ascoltare solo voi stessi.

Toro

Abilità, intuito e fantasia vi consentiranno di trovare soluzioni facili anche a situazioni difficili. Giorno ideale per lanciarvi negli ultimi acquisti delle festività, senza però esagerare: Venere vi gira le spalle e il denaro potrebbe volare via, in quantità, dalle vostre tasche. Una serata “speciale”, dolce e insolitamente romantica, potrà ravvivare il vostro rapporto di coppia.

Gemelli

Approfittando di una situazione astrale favorevole e del giorno festivo, conoscerete persone nuove e vi divertirete moltissimo. Organizzate una serata indimenticabile con la persona del cuore o con gli amici più cari. State all’erta se siete single, liberi come l’aria: una persona dolce e sensibile entrerà lentamente nei vostri pensieri, facendovi innamorare perdutamente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Anche se non dovete abbandonare la prudenza imposta dal quadro astrale odierno, avrete modo di brillare in campo sociale e di rendervi più che attraenti: lasciatevi corteggiare. Qualcosa disturberà l’atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa più, forse è giunto il momento di risolvere la questione! Regolatevi a tavola e dormite qualche ora in più.

Leone

La vostra testa è piena di idee che vogliono essere realizzate: voglia di novità, di dare un taglio alla routine, voglia di qualcosa di grande e inaspettato. Approfittate del giorno festivo per scappare dalle solite facce e dagli impegni di sempre! L’intesa con il partner sarà effervescente, grazie a nuove curiosità da soddisfare, un buon feeling di mente e un’ottima sintonia di corpo.

Vergine

Il vostro desiderio di mettervi alla prova sarà presto soddisfatto: saprete prendere le decisioni giuste, mostrando a tutti di che pasta siete fatti e cosa siete capaci di fare. Anche in famiglia, ciò che vi sta a cuore andrà finalmente a buon fine, grazie al vostro contributo. Vi accorgerete che una relazione, cominciata come semplice simpatia, diventa ogni giorno più intensa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il giorno è forte, da molti punti di vista. La Luna in Ariete vi rema contro e vi rende un po’ nervosi. Come avete capito non è il momento di sfidare la sorte: accontentatevi di ciò che avete e rimandate di alcuni giorni le cose che non è necessario fare ora, soprattutto se si tratta di richieste o progetti. Eventi inaspettati possono portare scompiglio nella vostra vita!

Scorpione

Dovrete affrontare qualche imprevisto, qualche piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare le difficoltà del momento. La stanchezza e per qualcuno anche la depressione si faranno sentire con Marte nel dodicesimo Campo: rallentate i ritmi, non forzate con lo sport, monitorate la pressione arteriosa. Bene l’amore.

Sagittario

C’è un clima astrale di positivo fermento. Potrete rispolverare il piacere di dedicarvi agli hobby preferiti e organizzare programmi molto simpatici con le persone che avete vicino. Le storie d’amore in crisi, o non ben definite, acquisteranno maggiore stabilità. Buon giorno, buon terreno di caccia per i single. Avete voglia di spendere ma dovete tenere il portafoglio sotto controllo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 22 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la Luna che vi guarda di traverso, è logico che i doveri quotidiani vi costino fatica e che gli altri, invece di darvi una mano, vi ostacolino. Oggi dovete fare i conti con una certa inconcludenza, che oltretutto vi rende decisamente nervosi! Le schermaglie amorose rendono vivo il rapporto a due, ma dovete convenire che si sta meglio quando si è in pace. O no?

Acquario

Allegro andante, questo giorno, come si conviene al periodo delle festività che cominciano a prendere slancio: la Luna nel terzo Campo è un notevole incentivo per le vostre iniziative. Aperitivi e brindisi in centro città con gli amici, acquisti e regali last minute (non esagerate con le spese, Venere e Giove non vi appoggiano)! Bei momenti con la persona amata.

Pesci

Mani bucate? Tasche a brandelli? Testa chissà dove? Questa giornata è molto rischiosa dal punto di vista finanziario. Prendete subito dei provvedimenti rimandando spese e acquisti che non siano indispensabili: lasciate a casa carte di credito, tessere bancomat, PostePay, libretto degli assegni e magari anche il portafoglio. Da favola l’intesa con la persona amata.

Questo è l’oroscopo di oggi, 22 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay