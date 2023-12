Oroscopo del 23 dicembre: le previsioni del sabato segno per segno

Si avvicina il Natale: ecco i segni più fortunati del weekend.

Oroscopo di oggi, sabato 23 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ignorati dalla Luna e immalinconiti da Mercurio in Capricorno, oggi vedete nero senza ragione. Lavoro e denaro, sono gli argomenti del giorno. Il progetto che avete in mente si realizzerà come sperate, ma ci vuole ancora tempo… Momento difficile per le coppie. Quello che trapela è un filo di possessività legato alla paura di perdere le vostre sicurezze.

Toro

Le stelle sostengono l’umore, offrendovi insolite esperienze cui non potete rinunciare: la giornata risulta piacevole e movimentata. Anche se siete carichi d’impegni e incombenze, non vi mancherà l’occasione per regalarvi un sorriso. Fate uno strappo alle regole. Durante la serata, mettetevi a completa disposizione della persona che amate, fidandovi ciecamente di lei.

Gemelli

Eventuali dubbi e abbattimenti vanno messi in conto e anche se in apparenza costituiscono un fattore di disturbo, in realtà sono funzionali: andate in profondità e affrontate i problemi alla radice, per evitare che si ripresentino. Infine un consiglio. Nel mezzo sta la virtù! Mettete un freno alle aspirazioni eccessive ma non siate, per paura della sfida, troppo rinunciatari.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna favorevole in Toro. Dopo le tensioni dei giorni precedenti, accogliete con piacere un attimo di pausa per riflettere e fare in tutta calma il punto della situazione. Alla luce degli errori commessi in passato, deciderete di aggiustare la rotta perché non si ripetano. Clima da fiaba nella vita di coppia. Brindisi, scambi di regali e di auguri con gli amici del cuore.

Leone

Lieve malumore, forse a causa dell’ambiente, dove tutti sembrano stonati. Anche voi vi sentite sconnessi e fluttuanti in un mare di incertezze… Imprigionati dalle solite cose di tutti i giorni, non trovate il modo per dire apertamente quello che pensate ed esprimere la vostra creatività! Dovrete essere più comprensivi con il partner e i familiari se desiderate la loro fiducia.

Vergine

Il vostro desiderio di mettervi alla prova sarà presto soddisfatto. Saprete prendere le decisioni giuste, mostrando a tutti i vostri numeri! Anche in famiglia ciò che vi sta a cuore andrà finalmente a buon fine, grazie al vostro contributo. Vi accorgerete che una relazione nata nell’ambiente professionale, cominciata come semplice simpatia, diventa ogni giorno più intensa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle vi invitano a riflettere sull’uso del denaro: state programmando una spesa importante, ma vi conviene valutare bene la cosa prima di procedere. In ambito lavorativo, agite con prudenza, non prendete decisioni drastiche. In serata, una visita inattesa vi scombussolerà piacevolmente i programmi; non vi resterà dunque che lasciarvi prendere da questa atmosfera giocosa.

Scorpione

Semaforo rosso, sotto il tiro della Luna in Toro. La vostra Venere nel segno non può far altro che trasportarvi lontano, sul tappeto volante del sogno… Intanto però la realtà vi lascia lì dove siete, con tutti i perché e i problemi da risolvere. Il partner vi ama ma non riesce a dimostrarvelo, deludendo le vostre aspettative romantiche. Provate a fare voi il primo passo!

Sagittario

Giornata consacrata al lavoro, così vuole la Luna e soprattutto le vostre ambizioni; bene, ma lasciate il giusto spazio anche ai sentimenti. Al momento siete così indaffarati da sembrare quasi non aver voglia di trovare il tempo per innamorarvi. Seguire un ritmo di vita sano e regolare vi aiuterà a mantenere il vostro equilibrio psicofisico. Non siate pigri, fate del movimento fisico!

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 23 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna schierata dalla vostra parte: vi regala momenti di intimità in un’atmosfera improntata alla tenerezza e alla serenità. Tutto sommato, questa nuova situazione comincia a piacervi davvero… Date spazio ad attività leggere e rilassanti, come una passeggiata al parco, ascolto di musica di qualità o un buon libro! Buone occasioni per divertirvi e per allacciare nuove relazioni.

Acquario

Saprete parare i colpi bassi inferti dagli astri al vostro umore, piazzando in difesa i vostri migliori giocatori: simpatia, comunicativa e umorismo. Rapporti pubblici e privati sono al sicuro, grazie all’accortezza con cui riuscite a destreggiarvi. Grintosi anche contro i malanni, qualunque sia il problema siete voi ad avere la meglio. Per dormire più tranquilli, lenzuola azzurre.

Pesci

Avete il tatto e la sensibilità necessari per affrontare la giornata in modo positivo: mettete le vostre migliori qualità al servizio del bene comune. Nelle faccende di cuore, saprete dare importanza ai desideri e alle esigenze di chi vi è accanto. Se soffrite di mal di testa, arieggiate bene la vostra stanza da letto ed evitate accuratamente il fumo, anche quello passivo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay