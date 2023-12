Oroscopo di sabato 30 dicembre 2023: i segni più fortunati dell’ultimo weekend dell’anno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 30 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Complice il trigono della Luna in un segno di Fuoco, vi svegliate allegri e contenti, e andate a dormire ancora più soddisfatti. Sarete tranquilli su tutti i fronti! Niente nuove equivalgono a buone nuove, così potete concentrarvi sulle delizie dell’amore. Creatività e ispirazione: se amate le arti visive, la pittura o la fotografia, fate incetta di input e mettetevi alla prova.

Toro

La “luna storta” sarà la causa di qualche contrasto familiare, anche se passeggero. Buttatevi nel lavoro, sistemando ciò che avete in sospeso. Non fatevi prendere da inutili ansie, riuscirete a portare tutto a termine entro le scadenze previste. Un atteggiamento più morbido, più comprensivo, renderà molto più piacevole la vita di coppia. Dormite qualche ora di più.

Gemelli

Una buona giornata, grazie al sestile della Luna e al solito trigono di Saturno. Spostamenti e contatti all’ordine del giorno, oggi tutto si incentra sul lavoro, magari fuori sede. I più fortunati fanno, partono per le vacanze di fine anno. Dialogo sereno con il partner: se qualcosa vi disturba lo dite tranquillamente. Con le debite spiegazioni si cancellano silenzi e incomprensioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il senso pratico, che a voi difetta un po’, oggi vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella gestione degli impegni. Sul piano economico, disponete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza. L’intesa di coppia migliorerà se cercherete di dividere con il partner non solo i doveri della quotidianità, ma anche i piccoli piaceri.

Leone

Oggi la Luna nel segno vi mette in prima linea. Mostrandovi come realmente siete, avete tutte le carte in regola per “dirigere” il traffico della giornata. Luna e Marte vi sono di grande aiuto nelle faccende sentimentali: predispongono alla comprensione e al sentimento, anche di fronte a un partner piuttosto imprevedibile. Notizie importanti in campo professionale.

Vergine

Se desiderate apportare modifiche alla vostra attività professionale, potete contare su colloqui chiarificatori che determineranno le vostre prossime scelte. In una questione familiare, saprete riconoscere che a volte anche voi sbagliate. Non siete perfetti! Concedete la massima attenzione al vostro benessere: una dieta purificante vi aiuterà a risanare disturbi di vecchia data.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Stufi della solita routine? Potreste organizzare un viaggio che soddisfi sia i vostri interessi culturali, sia la voglia di relax e divertimento. Coinvolgete il partner nel progetto: sarà una occasione per alimentare la vostra complicità. Sul lavoro non rifiutate i consigli di una persona che, al momento, riesce a vedere le cose da una prospettiva più obiettiva della vostra. Inviti.

Scorpione

È vero che la Luna in Leone vi contrasta, ma è altrettanto vero che piccoli ostacoli possono essere superati o ridimensionati con la buona volontà. Un buon consiglio: non impuntatevi su questioni di principio che lasciano il tempo che trovano, e non date peso alle parole dette in un momento di rabbia. Non date nulla per scontato nella vita di coppia. Siate elastici con il partner.

Sagittario

Avete davanti una giornata serena e ricca di piacevoli novità. La Luna in Leone è un propellente formidabile che vi lancia decisamente in orbita. È il momento di realizzare i sogni, i progetti a cui tenete: nessuno riuscirà a fermarvi! In una storia ancora in rodaggio, attenti alle prime impressioni. Meglio tenere il partner lontano da compagnie sofisticate e un po’ snob.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 30 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Datevi da fare se ritenete di essere sulla strada giusta per chiudere un affare o una trattativa degna di nota. Secondo le stelle è il momento di stringere con le situazioni che vi trascinate da tempo: avete fantasia e tempismo perfetti per agire. Il settore finanziario vi sostiene! L’amore addolcisce le vostre ore libere e i nuovi incontri promettono mari e monti, calore e passione.

Acquario

Maretta nei rapporti, con la Luna opposta al segno. Le esigenze vostre e quelle altrui oggi non s’incontrano, cercate un compromesso. Qualche piccolo disguido di ordine burocratico potrebbe rallentare la realizzazione di un progetto che vi sta a cuore. In campo amoroso, attenti a non crearvi aspettative esagerate: chiedetevi se non state pretendendo troppo dal partner.

Pesci

Sicuramente non esaltante, ma tutto sommato serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire le consuete incombenze burocratiche e fiscali di fine anno. Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli, potreste fare un incontro davvero interessante. Terminati gli impegni, potreste tenervi in forma con una bella nuotata in piscina oppure con un po’ di jogging.

Questo è l’oroscopo di oggi, 30 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay