L’oroscopo di giovedì 4 aprile: ecco i segni più fortunati

Oroscopo di oggi, giovedì 4 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati. I vostri sforzi saranno premiati e sarete in grado di congratularmi con voi stessi oggi. Il progresso è in vista.

Toro

Non avrete difficoltà a sentirvi in armonia con l’ambiente circostante. È sul fronte emotivo che avete bisogno di riposo. Non esitate a immergervi nei piaceri e nei passatempi che vi piacciono. Sognare a occhi aperti è all’ordine del giorno. Avete un bisogno irrefrenabile di affermarvi di più. Non rifugiatevi nel silenzio.

Gemelli

L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza. Avrete la forza di venire a capo delle vostre idee. Non aspettate che gli altri siano d’accordo, procedete!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non sarete in grado di fermarvi dal dire esattamente ciò che pensate, anche crea reazioni. Siete in buona forma, ma i vostri occhi sono più grandi del vostro stomaco: attenti agli eccessi alimentari. Avrete maggiore fiducia in voi stessi e una crescente necessità di portare i vostri sogni a buon fine. Questo vi aiuterà ad andare avanti.

Leone

Se avete cercato di cambiare il vostro stile di vita, le porte si aprono nella giusta direzione, quindi dimenticate le esitazioni. Il modo migliore di sentirsi più a vostro agio con voi stessi sarà l’attività fisica, quindi praticate qualche esercizio. Vi ritroverete istintivamente attratti da persone che amano la pace. Nuovi incontri sono all’orizzonte.

Vergine

La vostra contraddizione crea sfiducia intorno a voi. Avete bisogno di essere più semplici e di stare attenti a ciò che dite. Prendete la giornata di oggi come un’opportunità per disfarvi delle abitudini del passato e che danneggiano la vostra produzione di energia. È giunta l’ora d’intraprendere una nuova attività, di iniziare qualcosa di nuovo. Siate audaci.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera. Troverete un supporto utile che raggiungerà piena estensione i prossimi mesi. Oggi è un buon giorno per prendere contatti!

Scorpione

Il vostro stato d’animo vi permetterà di capire velocemente i problemi. Le distanze vi permetteranno di trovare soluzioni. I rinnovati segnali di energia troveranno espressione nell’avvio efficace di un progetto a voi caro. Troverete la realtà particolarmente noiosa ma non fate niente di avventato per fuggire da essa. Pensate prima di agire!

Sagittario

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda: controllate i vostri nervi e quelli degli altri. Vi disfarete di una preoccupazione materiale, sarà una liberazione per la vostra mente e per il vostro cuore!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 4 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro umore potrebbe fare scintille oggi… avete bisogno di un po’ di pace e tranquillità per evitare inutili discussioni. Avete bisogno di uscire di più, vi aiuterà a ricaricarvi. La qualità del sonno potrebbe anche avere a che fare con ciò che state affrontando. Pensate con calma e valutate i pro ei contro dei vostri progetti. Non fatevi prendere la mano inutilmente.

Acquario

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare. Lasciatevi guidare dal vostro buon senso in campo relazionale, non vi deluderà di sicuro oggi.

Pesci

Le persone intorno a voi saranno meno prevedibili del solito. Assicuratevi di analizzare le proposte con attenzione. State in piena forma, ma le cose potrebbero andare ancora meglio mantenendo una dieta equilibrata. Oggi si annuncia un’atmosfera tranquilla, di neutralità. Non vi è quindi alcun motivo per cui non dovreste concentrarvi su voi stessi.

