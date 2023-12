Oroscopo del giorno del 4 dicembre: le previsioni segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 4 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

I problemi non sono del tutto risolti, ma il vostro ottimismo vi sostiene: non disdegnate i saggi consigli di una persona amica. Prima di lanciarvi in un nuovo progetto, riflettete bene sull’impegno che potrebbe comportare. E in amore? Vi sentite in bilico tra la voglia di abbandonarvi al nuovo e il rimanere ancorati a uno stile di vita che non è più quello che siete oggi.

Toro

Il cielo sopra di voi vi rende particolarmente estrosi e creativi. Seguite l’intuito e non sbaglierete! Drizzate le antenne, il vostro spiccato talento oggi potrà avvalersi di nuove e preziose ispirazioni. Non mancheranno le entrate e i guadagni! Se avete una storia d’amore felice in corso, questo sarà il vostro giorno: l’intesa col partner sarà perfetta sotto tutti i punti di vista.

Gemelli

La giornata inizia con una certa fatica, soprattutto se avvertite stanchezza e poca voglia di fare. La Luna disarmonica non fa che peggiorare le cose: ogni piccolo granello vi sembrerà una montagna! Parliamo d’amore. Siete talmente presi dai vostri problemi e dagli impegni, che non vi accorgete minimamente di uno sguardo puntato su di voi. Presto, aprite gli occhi!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fissate bene i vostri obiettivi, altrimenti le energie si disperdono in mille rivoli e non approdate a nulla. Meglio l’uovo oggi, che la gallina domani! Il senso pratico vi aiuterà a distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Clima mite sul versante affettivo: il vostro comportamento attento e comprensivo fa prevedere che l’alta pressione rimarrà stabile.

Leone

Senza essere esaltante, la giornata, scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di contentezza e di piacere, merito della Luna che passa nel segno della Vergine. Afferrate le occasioni d’oro in arrivo sul fronte economico e mostratevi ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siete sulla strada giusta e avete buoni assi nella manica!

Vergine

Giornata positiva e interessante per molti di voi, dal punto di vista professionale: fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti perché decisamente intelligenti, che potranno persino avere piacevoli risvolti sotto il profilo economico. Buone, ottime notizie anche dal fronte sentimentale. C’è grande sintonia e benessere con la persona che amate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi, talvolta, fate degli errori. Accettate gli inviti, partecipate agli eventi sociali, non rinchiudetevi in casa. Sì all’attività fisica, ma senza sforzi eccessivi!

Scorpione

Per esaudire il vostro desiderio di essere al centro dell’attenzione, la Luna in Vergine si fa in quattro, regalandovi sicurezza e fascino. Il vostro protagonismo potrebbe risultare però un po’ disarmonico e attirarvi qualche critica: moderatevi. Siete single? La serata porterà sogni e vibrazioni nuove nel vostro animo accendendovi di improvviso interesse per qualcuno.

Sagittario

Il primo round fra voi e la Luna si prospetta piuttosto duro, soprattutto se siete nati alla fine di novembre: l’astro d’argento colpisce ai fianchi e fa il gioco, sul lavoro, dei vostri avversari. Se vi mostrerete precisi, organizzati e diplomatici, non sarà comunque impossibile venir fuori da questa giornata. Anche se vi sentite ‘under pressure’, non scoraggiatevi e tenete duro!

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 4 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giorno decisamente positivo per la vostra attività professionale; non vi mancherà la capacità di saper cogliere al volo tutto ciò che vi consente un ulteriore potenziamento nel lavoro. Se siete stabilmente in coppia si prevede una serata in dolce armonia con il partner: sarete concilianti come non mai, ben disposti a dar ascolto alle esigenze della persona amata.

Acquario

Venere e Marte vi rendono sensuali; l’eros, oggi, assume un ruolo di primo piano. Se avete un partner forse rinuncerete ai programmi degli amici per trascorrere una serata di fuoco tra le lenzuola. Se siete single, siete pronti a sedurre e conquistare! Anche il lavoro e gli affari andranno alla grande: siete intuivi, coraggiosi e intraprendenti come non mai.

Pesci

La Luna ostile in Vergine preannuncia come sempre qualche grattacapo: soltanto una grande capacità di concentrazione può soccorrervi. Dovete puntare sulla tempestività e sui riflessi prontissimi, per cavarvela nella maniera migliore! Questa fase poco brillante invita ad iniziare prontamente accurate terapie di benessere, mirate a scongiurare l’accumulo di stress.

Questo è l’oroscopo di oggi, 4 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di Qds.

Fonte immagine: Quique da Pixabay

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI