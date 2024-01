Oroscopo del 9 gennaio: ecco i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 9 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna v’illumina e un sogno che tenete nel cassetto da tempo, si realizzerà quando meno ve lo aspettate; oltre a questo, una vostra intuizione si rivelerà esatta. In campo sentimentale potrete finalmente prendere le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato inquietudine, qualche momento d’incertezza. Viaggiate, divertitevi, praticate gli sport preferiti.

Toro

Il vostro fascino è in netto aumento e questo vi permette, laddove sia necessario, di ottenere l’attenzione e l’appoggio di persone importanti. Fantasia e creatività saranno i vostri assi nella manica. Sul piano sentimentale l’agenda s’infittisce di impegni e di incontri; dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci, perché, come ben si sa… al cuor non si comanda.

Gemelli

Luna, Venere e Saturno frenano sul nascere le vostre iniziative. Però è difficile mettervi ko: sembrate decisi a non farvi travolgere più di tanto… Una piccola dose d’insicurezza può provocare effetti salutari ed è indicata negli stati di eccessiva “euforia”. In serata, scegliete la compagnia degli amici per distrarvi e chissà che uno di questi non diventi qualcosa in più.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fidatevi di una vostra intuizione. Il vostro fiuto, infatti, sarà infallibile: saprete risolvere i problemi più difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione. Se siete innamorati allontanate le ombre e i sospetti che avvolgono, in queste ore, il rapporto affettivo. La Luna consiglia di mettervi a dieta e di occuparvi maggiormente del vostro fisico.

Leone

Luna, Mercurio e Venere alleati, e in ottimo aspetto al segno, vi consentono di ottenere ottime cose da questo giorno, di premere sul pedale dell’acceleratore del successo. E? il momento di mettere in cantiere un progetto alternativo sul quale state meditando già da molto tempo! Con gli amici sarete perfettamente a vostro agio e vi aprirete a un dialogo sincero e confidenziale.

Vergine

Tipica giornata con troppi progetti in agenda e una sensazione di stanchezza già prima di uscire di casa. A favore pochissimi pianeti, solo la buona volontà. Al lavoro iniziate a perdere motivazione e l’attenzione si focalizza su altre priorità, intime e delicate. Il recupero di una somma di denaro si rivelerà più difficile del previsto. Vietato trascurare salute e persona amata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro: giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede inventiva, simpatia e predisposizione ai contatti. Luna e Venere aumentano la vostra socievolezza, ma anche il vostro già notevole potere di seduzione.

Scorpione

Tutto sta andando per il verso giusto, in special modo la sfera professionale: non fatevi sfuggire una proposta interessante, anche se in un primo momento non vi apparirà tale. Una parata di stelle favorevoli non vi farà mancare neppure occasioni per viaggiare, allacciare nuove amicizie, approfondire argomenti nuovi e affascinanti. Giorno fortunato anche per l’amore.

Sagittario

Nel bene e nel male, i riflettori oggi sono tutti puntati sul vostro segno, ma prima di lanciarvi a testa bassa nelle situazioni prendete bene le misure. La giornata sarà più serena se, oltre alle vostre esigenze, terrete presenti quelle degli altri. Ricchi d’iniziativa e desiderosi di emozioni non convenzionali, farete capire a chi vi è accanto che oggi sarete voi a condurre il gioco.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 9 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Una giornata senza luci né ombre e quindi senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per ricaricare le batterie e rilassarvi un po’. Nel tempo libero, una passeggiata in centro e un aperitivo con gli amici di sempre. Se state vivendo una storia d’amore, non devono esserci segreti fra di voi, manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore.

Acquario

Comportandovi come se tutto andasse per il meglio, otterrete l’effetto desiderato: tutto andrà nel migliore dei modi. È la giusta strategia! Nonostante dobbiate sopportare il peso di importanti responsabilità, oggi vi sentite leggeri come piume. Allegri e spensierati, le incomprensioni col partner del passato sembrano lontane mille miglia. Ciò che conta veramente è il presente!

Pesci

Caparbi ma nello stesso tempo ansiosi, oggi temete di non saper far fronte agli imprevisti lavorativi, sentendovi irrequieti e fuori posto. Tutta colpa del passaggio lunare odierno, in Sagittario. Agite con prudenza nel lavoro. Al cuor non si comanda; tuttavia se il cuore stesso è già occupato non sarà facile gestire una bella sbandata: riportate i piedi in terra.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 gennaio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay