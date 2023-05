Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 14 maggio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 14 maggio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 14 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Potreste sentirvi stanchi, affaticati e demotivati, a causa degli incessanti ritmi che seguite quotidianamente. Dunque, cercate di non strafare e non fingete di essere sempre al massimo! Non è un momento di serenità ed equilibrio nelle faccende sentimentali: qualcuno è predisposto a una sbandata pericolosa, qualche altro a un desiderio di fuga che crea confusione e dubbi.

Toro

La felicità è a portata di mano in questo giorno festivo: le stelle vi regalano suggestioni e occasioni a non finire. Siete, infatti, più che mai padroni delle vostre emozioni; equilibrati, sensuali e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per mettere a segno i vostri colpi da maestro nelle faccende di cuore.

Gemelli

Dedicate il giorno festivo al relax: vi farà bene trascorrere un giorno di riposo in un luogo tranquillo, dove dimenticare stress e impegni. Una questione familiare o finanziaria preoccupa infatti alcuni di voi! Siete aperti a nuove idee e lungimiranti, sicché la domenica può aiutarvi a produrre progetti importanti. Avete un partner? Godrete di un’intesa erotica di primissima qualità.

Cancro

Protetti dalla Luna, siete pronti a rompere… le righe e a lanciarvi negli svaghi preferiti: qualcosa si muove, le circostanze vi danno una mano a realizzare ciò che avete in mente. Assieme al successo personale arrivano dei vantaggi! Se siete stabilmente in coppia, un vento fresco porta via le nubi grigie dei giorni scorsi: l’orizzonte ora è limpido, l’aria tesa e scintillante.

Leone

Con la Luna nell’ottavo campo saprete sfruttare le vostre qualità, l’esperienza acquisita e il caso a favore, con una serie di mosse intelligenti. Nonostante ciò, si consiglia maggior oculatezza con il denaro, perché alcune spese potrebbero portare squilibri nel vostro bilancio. Nella sfera sentimentale fate attenzione alle novità, ai flirt e, soprattutto, alle scappatelle…

Vergine

Domenica non proprio del tutto tranquilla, con la Luna nell’opposto segno dei Pesci; pesano come un macigno anche le dissonanze di Venere, Saturno e Nettuno. Non forzate le situazioni, imparate a essere moderati, comprensivi ed elastici; cosa non impossibile, se volete (Mercurio vi sostiene). Qualunque cosa accadrà nel rapporto di coppia, ricordatevi che vi volete bene.

Bilancia

Luna in sesto Campo. Non è il romanzo di Jane Austen, ma il simbolismo planetario di questa domenica, è dolce per certi versi, pretenzioso per altri… Il confronto con conoscenti un po’ snob vi irrita, portando in luce il vostro spirito di rivalsa; non ammettete che qualcuno vi metta in imbarazzo, con regole superate e critiche altezzose. Ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Scorpione

L’atmosfera festiva e un cielo finalmente azzurro, vi fanno sentire meglio del solito. Oltre al divertimento e a un’eccellente forma fisica, potete contare su una giornata molto intensa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente: in più di un’occasione avrete l’impressione di camminare tre metri sollevati da terra!

Sagittario

Il giorno è un po’ duretto in ogni senso, a cominciare dal benessere fisico. Qualche nodo verrà al pettine nel vostro rapporto sentimentale, qualche ostacolo potrà porsi sulla vostra strada. Guardatevi da chi parla molto e produce poco: potrebbe essere un tentativo per mettervi fuori strada o confondervi deliberatamente le idee! Meglio evitare prese di posizione e decisioni.

Capricorno

Sponsorizzati dalla Luna in aspetto di sestile, in ottimo aspetto a Urano, potrete dare vita a molte cose, in questa giornata. Avrete una notevole fantasia e la capacità di comunicare approfonditamente con le persone che gradite di più. Le vostre argomentazioni verranno apprezzate dagli amici. Il vostro fascino, invece, verrà colto al volo da una persona diversa dal partner storico.

Acquario

Senso pratico e fantasia si combinano a meraviglia. Se vi sentite in vena di espressione creativa, datevi da fare con il pianoforte, la chitarra, i pennelli, l’argilla o il disegno … adesso che le capacità espressive sono al top e il senso pratico le canalizza senza impoverirle. Dolci e appassionate richieste vi arriveranno da chi vi piace molto: accettatele senza coltivare timori.

Pesci

La bella posizione della Luna, nel segno, vi dà l’occasione di comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che v’interessano. Se c’è qualcuno di speciale a cui, da tempo, vorreste far capire qualcosa, la giornata è quella giusta! Buon momento per modificare assetti di coppia: cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova anche nella relazione d’amore più felice.