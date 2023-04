Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 23 aprile 2023

Oroscopo di oggi, domenica 23 aprile 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 23 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non potreste augurarvi un cielo migliore per trascorrere al meglio questa domenica! Sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l’interesse delle persone che incontrerete. In ambito affettivo, l’intesa con la persona amata sarà eccellente da tutti i punti vista. Non mancheranno incontri intriganti per i single e per tutti coloro che amano le novità e l’imprevisto.

Toro

Avete le carte in regola per trascorrere questa giornata in totale serenità e relax. Con un look curato ed elegante anche in un ambiente un po’ snob riscuoterete un successone! Visto che tutto, o quasi tutto, oggi fila liscio, non lesinate con gli slanci affettuosi e stupite la persona che amate con un dono inatteso. Anche le coccole saranno molto gradite. Belle novità.

Gemelli

Sostenuti dalle stelle, a cominciare da Luna e Venere, e caricati di entusiasmo: l’amore riprende quota, le coppie litigiose fanno pace, i giovanissimi sono coinvolti in storie emozionanti più inclini a durare nel tempo. Giornata ideale per sistemare i conti di casa ma anche per agganciare persone interessanti. Mettete in pratica una vostra idea destinata al successo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non abbandonate neanche per un istante la vostra accattivante allegria: qualche complicazione non deve togliervi il sorriso. Non è, quindi, il momento di sfidare la sorte, lanciarvi in affari che non vi convincono, fare prove di forza con il partner. Rimandate iniziative e decisioni a momenti più facili! Optate una domenica tranquilla, lontano dai rumori e dai problemi.

Leone

Amicizie, vita sociale in primo piano. Sarete molto ricercati nei prossimi giorni e spesso riceverete inviti, anche da parte di gente conosciuta da poco. Un’amicizia può trasformarsi in un sentimento più profondo, ma cercate di non affrettare i tempi: approfondite la conoscenza ricordando che l’affinità sessuale per voi è basilare quanto quella intellettuale e affettiva.

Vergine

Luna e Venere, sfera privata e vita affettiva, in prima pagina. Stabilmente e felicemente in coppia? Vi attende una giornata spumeggiante, brillante, divertente. Se, invece, siete in conflitto con la persona amata, sciogliete ogni rancore e mettete da parte l’orgoglio: la domenica è troppo bella per poterla rovinare con un atteggiamento egoistico. Incontri magici per i più giovani.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi attende un giorno superlativo: se amate le emozioni forti, avrete pane per i vostri denti! Ricerche, esplorazioni, navigazioni in Internet; tutto, oggi, vi riesce facile e premia la vostra efficienza, la validità dei metodi utilizzati e la vostra organizzazione. Vivere l’amore è più accattivante che mai. Se siete soli e viaggerete, farete anche un incontro importante.

Scorpione

Gli astri vi proteggono: vuol dire che una vostra preoccupazione si rivela eccessiva, se non addirittura infondata. Una nuova amicizia vi attira in una divertente schermaglia, ma agite in modo da non lasciare troppi cuori infranti dietro di voi! Alcuni raggiungeranno un traguardo importante, altri entreranno in contatto con persone e ambienti nuovi, diversi dai soliti.

Sagittario

Il vostro umore oggi non è dei migliori, a causa di alcuni transiti negativi. Apparite infatti dubbiosi, esitate più del solito e avete paura di commettere passi falsi. È vero che le cose non girano bene, come è vero che non mancano le possibilità per mettere a segno qualche colpo positivo. Se avete un problema con qualcuno, non tergiversate nel chiarire la questione. Rilassatevi!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 23 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con buona volontà e tenacia cercherete di far fronte ai vostri impegni, che sono fitti malgrado la domenica. Trovate il tempo per un po’ di relax! Rispondete con risolutezza ai contrattempi, senza lasciarvi scoraggiare dall’incertezza dell’esito. I peccati di gola possono costarvi cari: limitate gli eccessi alimentari e nutritevi in modo sano, prediligendo frutta, verdura e pesce.

Acquario

Fortuna che è arrivata la domenica! La settimana non è stata leggerissima, e un po’ di svago vi ci vuole proprio. Gli astri vi concedono una tregua e, grazie alla Luna in trigono, potrete apprezzare la compagnia degli amici e regalarvi una giornata davvero speciale. Nessun ostacolo si interpone fra voi e la sicura ascesa verso situazioni lusinghiere. Molto bene l’amore.

Pesci

Quando vi fate cogliere dal pessimismo, riuscite a rendere drammatiche anche situazioni che, in realtà, non sono poi così gravi e preoccupanti. Su col morale! Uscite, distraetevi, non restate da soli: regalatevi una domenica di spensierata allegria. In vacanza o in viaggio, tenete d’occhio borse, bagagli, portafogli e telefonini, e non sbottonatevi con gli estranei.