Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 23 luglio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 23 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’opposizione della Luna nel segno della Bilancia rappresenta una spina nel fianco, che vi impedirà di gustarvi questa giornata festiva come avreste voluto. Troppi pensieri e troppe inquietudini riempiono la vostra mente e non vi aiutano ad essere leggeri.

Toro

L’ingresso del Sole in Leone, in aspetto dissonante, comporterà un abbassamento delle vostre energie. Niente di preoccupante ma sicuramente dovreste fare un po’ più attenzione agli strapazzi. Approfittate di questa domenica per riposarvi nella maniera migliore.

Gemelli

L’energia che sprigionerete oggi sarà immensa, e tutto questo grazie alla presenza della Luna nel segno amico della Bilancia. Il vostro tono vitale sarà veramente eccellente ed è possibile che qualcuno vi chieda il segreto della vostra strepitosa forma fisica e mentale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Emotivamente vi sentite piuttosto scossi quest’oggi, a causa della quadratura della Luna presente nel segno della Bilancia. Fate attenzione alle illusioni perché in questo momento siete particolarmente esposti ad inganni e a delusioni di vario genere.

Leone

La presenza della Luna in Bilancia rappresenterà oggi una bella marcia in più per tutti i nativi del segno. La vostra consapevolezza è in aumento e inizierete a capire che molti problemi che credete di avere sono in realtà soltanto frutto della vostra immaginazione.

Vergine

Da quando Marte si trova nel vostro segno siete diventati più consapevoli della vostra forze e delle vostre possibilità. Adesso siete pronti anche a trasformarvi in guida per le persone che hanno bisogno di essere indirizzate e supportate e che vi sono vicine.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Scegliete voi a cosa dedicarvi: avete tutte le carte in tavola per raggiungere il successo. La Luna si trova nel vostro segno e vi invita a non limitarvi in nessun modo e a prendere consapevolezza del vostro valore e dei vostri talenti, soprattutto di quelli inespressi.

Scorpione

Fate attenzione alla quadratura di Mercurio in Leone, che non ha ancora finito di torturarvi e nemmeno di farvi lo sgambetto. Qualche noioso disturbo fisico potrebbe infastidirvi per tutta la giornata, togliendovi brillantezza mentale e concentrazione.

Sagittario

Gli influssi delicati e benefici della Luna in Bilancia porteranno un soffio di magia e di romanticismo nella vostra vita. Un problema sentimentale che sembrava insormontabile si scioglierà velocemente, con un pizzico di collaborazione da parte vostra.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 23 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

State attraversando una fase confusa dal punto di vista emotivo e la Luna in aspetto di quadratura nel segno della Bilancia lo segnala. Le vostre vicende affettive saranno subito più lineari se metterete in chiaro diritti e doveri di entrambe le parti in relazione.

Acquario

Il buonissimo aspetto della Luna presente segno amico della Bilancia movimenterà la vostra giornata, che trascorrerà tutta in compagnia degli altri. Saranno infatti le relazioni interpersonali a trovarsi al centro di tutto il vostro mondo, e la cosa non vi dispiacerà affatto.

Pesci

I problemi burocratici e familiari non vi lasceranno in pace nemmeno la domenica, nemmeno a fine luglio. Sono cose che succedono quando si ha Saturno nel segno e Marte opposto: allora le questioni da affrontare sono ineludibili, e prima lo si fa, meglio è.