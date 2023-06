Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 25 giugno 2023

Oroscopo di oggi, domenica 25 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 25 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 giugno 2023, da Ariete a Vergine



Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni



Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

In questo periodo dell’anno, con il Sole dissonante in Cancro, potrebbe essere utile dedicare del tempo a voi stessi per riflettere e per cercare di capire quali sono le vostre vere esigenze. Questo è molto importante per decidere quale direzione prendere.

Toro

Non c’è niente da fare: voi e gli altri parlate proprio una lingua diversa. Questa è la dura conclusione a cui siete giunti oggi, a causa della quadratura di Marte in Leone. Ma sarà veramente così o forse non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire?

Gemelli

Forse il vostro partner ha ragione dopotutto e siete voi questa volta a dover fare un passo in avanti nei suoi confronti. Pensateci molto bene oggi, nel momento in cui scoppierà tra di voi l’ennesimo litigio, causato dalla dissonanza di Saturno in Pesci.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le tante attività che dovete svolgere non vi spaventeranno, grazie agli ottimi influssi che vi vengono inviati dalla Luna presente nel segno amico della Vergine. Riuscirete a sistemare tutto e anche ad aiutare qualcuno che non ha la vostra stessa rapidità di esecuzione.

Leone

La semplicità e la spontaneità sono tra le vostre doti migliori. Fatene tesoro oggi che la presenza di Venere nel segno vi permetterà di esprimervi al massimo e di farvi conoscere per quello che siete. Tutti rimarranno incantati dal vostro entusiasmo.

Vergine

Quello che vorrete oggi sarà a portata di mano. Grazie alla benefica presenza della Luna nel segno sarete finalmente ricompensati di tante attese. La parte più bella sarà condividere il vostro benessere con gli altri, in particolare con i vostri amici più cari.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grazie alla presenza di Venere nel segno amico del Leone siete pieni di entusiasmo e di buone intenzioni. Le vostre capacità artistiche, spesso sottovalutare, stanno per trovare uno sbocco interessante. Sfruttate un nuovo canale creativo, originale e pieno di sorprese.

Scorpione

Ultimamente il vostro sorriso si trasforma un po’ troppo frequentemente in broncio. La causa di questo stato d’animo si potrebbe rintracciare nella dissonanza di Venere e di Marte in Leone che va a toccare alcuni nervi scoperti della vostra vita sentimentale.

Sagittario

La stanchezza si fa sentire e oggi avrete soltanto voglia di partire per un lungo viaggio. Nel caso in cui il lavoro vi trattenga in città fate buon viso a cattivo gioco. Lamentarsi troppo non è una buona soluzione anche se Mercurio dissonante in Gemelli potrebbe farvi pensare il contrario.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 25 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ancora sostenuti dalla Luna in Vergine vi sentirete pronti ad affrontare praticamente ogni situazione. Non avrete nemmeno bisogno di saggi consigli perché i più saggi in circolazione, oggi, sarete proprio voi! Qualcuno lo noterà e vi farà dei grandi complimenti.

Acquario

Fate un po’ di attenzione a ciò che vi viene detto oggi perché è molto facile che interpretiate male le parole altrui. Con l’opposizione di Venere e di Marte in Leone siete molto suscettibili alle critiche e rischiate di vederle anche dove non ci sono!

Pesci

Gli aspetti dissonanti della Luna in Vergine e di Mercurio in Gemelli non depongono quest’oggi a vostro favore. Attenzione agli scontri con figure femminili: oggi faticate a mostrare il vostro lato più fragile e autentico, e verrete accusati di falsità.