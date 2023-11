Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 5 novembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 5 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 5 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna vi riserva una giornata davvero effervescente, all’insegna della leggerezza, del dinamismo e del buonumore. Vi attendono nuove collaborazioni professionali e amicizie che potrebbero stupirvi. A proposito di lavoro: dovete sciogliere qualche inghippo, dovuto ai malintesi che si creano quando la comunicazione non è perfetta. L’esperienza sarà una risorsa!

Toro

Basta la Luna nel segno del Leone per invalidare i vostri buoni propositi e mettere in forse alcuni programmi. Rispettate le gerarchie professionali e non sconfinate, specie se siete alle prime armi e non ancora del tutto padroni del mestiere. In amore, giocare la carta della gelosia, fare un po’ i preziosi per attirare l’attenzione può essere vincente. Occhio a non calcare la mano!

Gemelli

In sestile al segno, l’astro d’argento soddisfa alla grande qualunque aspettativa in merito a viaggi, vacanze, amicizie e incontri romantici. Desiderio di ‘altro’ e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione. Desiderate un amore con la A maiuscola? Gli astri sono pronti a favorirvi. Chi invece vuole giocose avventure ne avrà a volontà.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Unire la teoria alla pratica è senz’altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita e ce la state facendo! Con un po’ di pazienza, infatti, applicherete alla realtà le conoscenze acquisite, con buoni risultati. Il tempo non è mai abbastanza, per dedicarsi anche al proprio benessere. Ma se volete raggiungere buoni risultati, dovete trovarne.

Leone

Eccovi alle prese con una giornata speciale. La Luna nel segno vi aiuterà ad andare dritti alla vostra meta senza mascheramenti, né tentennamenti. Sarete capaci di fare le scelte giuste al momento giusto. Bravi, continuate in questa maniera…In amore, siete sereni, concilianti, disponibili ad accogliere tutte le esigenze del partner con un sorriso. Incontri emozionanti per i single.

Vergine

Il periodo vi appare un po’ avaro di soddisfazioni, per quanto riguarda le faccende amorose? S’impone una salutare pausa di riflessione. Analizzate con freddezza i motivi delle occasioni mancate: non sarete un po’ troppo esigenti? Il settore professionale è in pieno fermento, con tanto di colpi di scena e cambiamenti positivi pur se improvvisi. Non fatevi disorientare!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Leone, stemperando le passioni e alimentando la grinta, vi permette di viaggiare leggeri e con una marcia in più. Una provvidenziale scorta di buonumore, di dinamismo e di comunicativa che può aprirvi parecchie porte! Un pizzico di gelosia in alcuni casi può contribuire a rinfocolare il desiderio nel rapporto di coppia, ma una dose eccessiva no… soffoca!

Scorpione

Non permettete a nessuno di sottovalutarvi: se necessario, rispondete con risolutezza. Se qualcosa non va, non gira nel modo desiderato, non siate pessimisti; ricordate che una soluzione c’è sempre, basta solo saperla trovare. Un velo di insoddisfazione avvolgerà la sfera affettiva della maggior parte di voi; qualcuno non si lascerà sfuggire l’occasione di un’avventura.

Sagittario

La Luna amica vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie, trascorrendo momenti di confidenza e innocui pettegolezzi. Le cose girano ancor meglio di come speravate: riuscirete a spezzare la routine, con slanci creativi. In campo professionale, la capacità di afferrare prontamente il senso delle cose vi darà una marcia in più rispetto a colleghi che vorrebbero farvi le scarpe.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 5 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Godrete di grande comunicativa, che unita alle altre qualità potrà essere sfruttata tanto nella sfera personale, quanto in quella professionale. Vivete una storia d’amore? Sarete soddisfatti di come vanno le cose e avrete la sensazione che il rapporto di coppia attraversi una fase di consolidamento. Divertente si annuncia la serata, in compagnia di amici molto simpatici e imprevedibili.

Acquario

La Luna nel segno del Leone crea un trabocchetto, agitando il vostro cielo. Non scoraggiatevi e tirate fuori potenzialità e talenti. State tranquilli, non alimentate dubbi e tentennamenti: i vostri meriti professionali saranno riconosciuti. A qualcuno capiterà un’avventura romantica e coinvolgente. Che fare? Chissà se è proprio vero che è meglio avere rimorsi che rimpianti!

Pesci

Se oggi siete così sfasati, inconcludenti, poco motivati, con la testa fra le nuvole, la colpa è della Luna dissonante in Leone. Sul lavoro evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata e rimandate di qualche giorno tutte le decisioni di una certa importanza. In ambito sentimentale cercate di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato.