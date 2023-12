Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 11 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Profondi e intuitivi, grazie alla Luna scorpionica, non vi risparmierete di certo. Si prevedono buoni affari e un incremento della clientela per chi svolge un’attività commerciale. Godetevi il momento di gloria e non cambiate programmi! In base alla filosofia del mordi e fuggi, cogliete l’occasione per una bella avventura, senza inutili sensi di colpa o improvvisi scrupoli.

Toro

L’incombenza dell’opposizione lunare potrebbe dare luogo a situazioni di stress difficilmente gestibili, sia in casa che fuori. Meglio correre subito ai ripari, prima di tutto cercando di non compiere qualche passo falso. Anche di un piccolo malessere passeggero (stagionale) siete pronti a farne un dramma. In questi giorni tendete spesso ad esagerare: moderatevi.

Gemelli

State cercando nuovi stimoli per fare un bel salto nella vostra carriera, ma per adesso dovete accontentarvi del solito ménage quotidiano; questo non significa che non possiate eccellere, ma è meglio farlo senza montarsi la testa a priori. In amore, invece di volare di fiore in fiore, cominciate a pensare seriamente ad una proposta che vi è stata fatta. Con un po’ di saggezza!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Eccellente giornata, con una fila di astri dalla vostra parte. Spingete forte sull’acceleratore, specialmente se avete un’attività di tipo artistico, legata al mondo dello spettacolo. In questo caso tutto andrà per il meglio, anzi sarete proprio voi a divenire l’anima o il leader di qualsiasi gruppo, di qualsiasi trattativa. Venere promette grandi cose in campo sentimentale.

Leone

Giornata grigia, un po’ sotto tono. Attenetevi alla massima chiarezza in ogni forma di comunicazione, eviterete così di creare confusione e fraintendimenti che potrebbero provocare ritardi spiacevoli in caso d’appuntamenti. Non potete cambiare la testa della persona che amate, accettatela così com’è e condividete piacevolmente ciò che vi accomuna. Questo è vero amore!

Vergine

Col vento in poppa della Luna in sestile riuscite a vedere al di là delle apparenze e a fiutare l’affare anche in situazioni e posti davvero inaspettati. Non dimenticate di rispondere ad importanti mail di lavoro: cercate di essere più concreti. Per catturare la vostra attenzione il partner deve inventarsi di tutto e di più. Perché non provate anche voi a mettervi in gioco davvero?

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Affrontate questo giorno con fiducia: la vostra visione d’insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un’abilità invidiabili. In amore, regalatevi teneri momenti d’intimità con il partner; chi è solo, sfrutti le occasioni d’incontro, che si offrono fortunatamente numerose.

Scorpione

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono grandi soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno: è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride e anche il campo finanziario è illuminato dalle stelle. Tanti gli inviti e le proposte per la serata.

Sagittario

Oggi vi sentite un po’ fuori fase, un po’ per la Luna nel XII° Campo, un po’ per colpa vostra. Malesseri stagionali, disturbi del sonno, nervosismo, mancanza di concentrazione nel lavoro, appuntamenti mancati, tensioni col partner e con i vostri familiari vi rendono particolarmente vulnerabili. Staccate la spina, se potete, e dedicate del tempo a voi stessi e allo svago.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 11 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi fermate a chiacchierare del più e del meno con gli amici e non vi rendete conto di che ora si è fatta. Scambiare con gli altri la vostra opinione sarà fondamentale: in questo momento avete bisogno di conferme su voi stessi. In arrivo piacevoli notizie sul fronte lavorativo. Forse una mossa fatta nel passato sta finalmente dando i suoi frutti. Inviti. Opportunità.

Acquario

Rallentati non poco dalla Luna in quadratura, non potete giocare spassionatamente con la vostra solita verve briosa e piena di fresca allegria. Accontentarsi di poche briciole, però, non è da voi: siete già pronti per tentare un’altra mano. Collezionare attrezzi ginnici e poi non utilizzarli è davvero una perdita di tempo e di denaro. Rispolverate la cyclette e… pedalate!

Pesci

Col favore del trigono della Luna in Scorpione, non c’è impegno che non vi veda attivi e pronti a superare d’un balzo ogni ostacolo. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte e, con simili alleati, il successo è garantito! Espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione, non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita, ma alquanto intrigante.