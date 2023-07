Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 17 luglio 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 17 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 17 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sono ancora gli influssi dissonanti della Luna e del Sole in Cancro a tenere banco oggi. Ci vorrebbe un miracolo per rimettere in sesto una certa situazione e voi non siete in grado di farlo in questo momento. Poco male, non caricatevi troppe responsabilità addosso.

Toro

La solidarietà che darete agli amici verrà ricambiata molto presto, vedrete. Gli influssi armonici della Luna e del Sole in Cancro renderanno i rapporti interpersonali più scorrevoli e proficui, in tutti i settori. C’è qualcuno che sente la vostra mancanza: fatevi sentire.

Gemelli

La quadratura di Marte, sempre presente nel segno della Vergine, rischia di farvi inciampare in un progetto sbagliato. Il capitombolo potrebbe essere forte e avere qualche conseguenza poco piacevole. Riuscirete però a rimettervi in piedi presto, non temete!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La dolcezza della Luna presente nel vostro segno vi regala oggi una forte capacità di emozionare e di emozionarvi. Vi sveglierete già carichi di sentimenti positivi e questo trend continuerà durante tutta la giornata per raggiungere il culmine in serata.

Leone

Una buona dose di nervosismo e di insofferenza potrebbero portarvi oggi a litigare aspramente con la persona amata. La colpa è della presenza di Giove e di Urano in Toro, che esaspereranno alcune tensioni già presenti in forma latente e le porterà subito a galla.

Vergine

Siete pronti per vivere una giornata veramente straordinaria? La Luna e il Sole si trovano nel segno amico del Cancro e vi porgeranno su un piatto d’argento delle splendide opportunità. Nonostante di solito siate un po’ titubanti nell’agire, oggi sarete velocissimi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Fate bene attenzione a come vi muovete nell’ambiente lavorativo perché, anche non volendolo, oggi potreste pestare i piedi a qualcuno che non la prenderà affatto bene. La Luna e il Sole dissonanti in Cancro vi mettono in guardia da eventuali passi falsi.

Scorpione

Ogni situazione ha i suoi ritmi e voi vi dovete adeguare a quello che la vita vi impone. Nonostante ciò potete cercare oggi di dare una spinta alla fortuna e di portarla dalla vostra parte. La presenza della Luna nel segno amico del Cancro vi sarà sicuramente di aiuto in questo.

Sagittario

Nel settore lavorativo in questo momento avete a che fare con persone molto aperte e disponibili all’ascolto. La presenza benefica di Mercurio in Leone favorisce il lavoro di squadra ed evita che troppe invidie e gelosie rovinino l’atmosfera in ufficio.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 17 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La presenza della Luna e del Sole in Cancro oggi potrebbe rompervi le uova nel paniere. Avevate un progetto in mente e all’improvviso dovrete ripiegare su qualcos’altro, che non vi convince affatto. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco: non potrete fare altrimenti.

Acquario

Dovrete fare molta attenzione negli affari quest’oggi: il rischio di fare il passo più lungo della gamba è molto concreto! Le dissonanze di Mercurio in Leone e di Giove in Toro mescolano la voglia di rischiare con la scarsa lucidità: un mix molto pericoloso.

Pesci

È giornata di Sole e Luna congiunti in Cancro questa, intrisa di speranze per il futuro e di sete di rinnovamento. Potete dare il via a nuovi progetti imprenditoriali, cambiare casa, o addirittura dare un’impronta totalmente nuova alla vostra vita. Di certo non è il momento di limitarsi.