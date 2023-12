Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 25 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 25 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 25 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con il benestare delle stelle, viaggi e spostamenti oggi fileranno sorprendentemente lisci. Sarete ottimisti e metterete completamente in secondo piano problemi e doveri: andrete verso la leggerezza. I più fortunati si metteranno in viaggio per un vacanza, altri si sposteranno per fare visita a parenti e amici che non vedono da tempo. Eros di marca, per i singoli e per gli accasati.

Toro

Discreto, l’andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa, ma in compenso nelle faccende pratiche sarete più concreti e costruttivi. Questioni relative alla gestione di denaro comune necessitano di un intervento da parte vostra. In amore le cose procedono bene: trascorrerete bei momenti insieme al partner, a patto che si evitino inutili puntualizzazioni.

Gemelli

Giornata senza sale, pur avendo la Luna nel segno. Dovrete avere la pazienza di sbrigare qualche noiosa incombenza che rimandate da tempo. Terminato il dovere, concedetevi un’uscita: un giro in centro per gli ultimi acquisti e scovare nuovi capi d’abbigliamento. Fate le cure estetiche necessarie per valorizzare il vostro fascino. Mostratevi disponibili col partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Nettuno e Luna vi amano. Immaginate la vostra giornata come un idromassaggio rilassante, in acque tiepide e profumate. La creatività è il vostro punto di forza, avete buon gusto, sensibilità e un’acutezza straordinaria. Per quanto riguarda l’amore ringraziate la vostra buona sorte che vi ha fatto incontrare proprio la persona giusta: stessi gusti, stessi ideali, stesso stile di vita.

Leone

Splendida giornata, con la Luna in posizione favorevole. Umore ed energie sono in netto rialzo. Nonostante ciò non vi sentite liberi di agire come volete, è un po’ come se nella vostra personalità si nascondesse una zavorra. Liberatevene con un po’ di introspezione per intessere legami giusti e duraturi e non deludenti e fugaci! Serata movimentata e piacevolissima.

Vergine

L’osso duro è rappresentato dall’opposizione Luna – Nettuno. Energia e motivazione sotto i tacchi, e la Luna non vi aiuta. State seguendo progetti difficili da realizzare e più vi date da fare, più rimanete impantanati. E’ il caso di tenere un profilo basso e pazientare ancora un momento…Bei momenti in amore. Se siete in coppia studiate qualcosa di sorprendente per il vostro partner.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una splendida giornata, brillante e costruttiva, perfettamente in linea con il vostro temperamento garbato e socievole, oltre che razionale e profondo. A priori scartate gli argomenti frivoli, per parlare di politica, finanza o delle ultime scoperte scientifiche! Niente cuori tra le carte che avete in mano. E se non volete farvi rispondere picche, abbandonate il tavolo e cambiate gioco.

Scorpione

Se a volte è faticoso alzarvi la mattina perché immaginate che non vi succederà nulla di eccitante, altre avvertite che tutto può accadere, e magari è pure vero. Le giornate di oggi e di domani non saranno affatto noiose. Tanti infatti saranno gli stimoli, i colpi a favore! Con grande abilità riuscirete a capovolgere una trattativa finanziaria che fino a ieri vi vedeva perdenti.

Sagittario

La Luna nel segno opposto pone l’accento sulle relazioni, in primis l’amore, e poi le amicizie, accomunate da ideali e interessi comuni. Le stelle, comunque, sono dalla vostra, indizio che chi vi è accanto è disposto ad aiutarvi non appena chiedete una mano. Colonna e articolazioni fuori fase, così come il sistema digestivo. I malesseri fisici vanno di pari passo con quelli della psiche.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 25 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Anche le riflessioni hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per il cuore è tempo di analisi e bilanci! Impiegate rimedi naturali per i piccoli malanni, magari cronici: un’azione costante e mirata può far sparire completamente certi fastidi.

Acquario

Sarete attivi e determinati nel sociale: potrete ottenere buoni risultati nel lavoro e definire progetti a lunga scadenza. In casa, soddisfazioni dalla festa natalizia, la famiglia unita vi dà forza, nessun imprevisto può preoccuparvi. Spazio dedicato alla musica e all’arte in serata; con il fai da te, poi, siete dei veri e propri maghi. Emozionanti momenti in compagnia del partner.

Pesci

Trascorrerete un Natale piacevole e vi divertirete un mondo se accoglierete la proposta di un gruppo di amici. Possibili spostamenti. Allargate il giro di conoscenze: organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale! È l’amore, comunque in tutte le sue forme, il protagonista indiscusso della giornata. Tenerezza, romanticismo e…momenti deliziosi col partner.