Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 25 marzo 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 25 marzo 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 25 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Naturale che siete fuori fase, basta un’occhiata al cielo. La Luna in Bilancia in opposizione! Il partner è insoddisfatto: state insieme ma non vi conoscete abbastanza, altrimenti lo avreste capito prima che qualcosa non gira. Rimediare, tuttavia, è ancora possibile. Se in casa c’è tensione, in azienda non è da meno… a meno che non siate in partenza per un viaggio.

Toro

Il lavoro, per voi importantissimo, è il settore più favorito della giornata; anche se a onor del vero sgobbate come muli senza vedere i risultati nell’immediato. A parte un filo di stanchezza il vostro umore è positivo, siete nella disposizione d’animo migliore per ottenere risultati. Se avete una vita affettiva soddisfacente, contare pure su un’intesa piena e felice con il partner.

Gemelli

Questo è senz’altro il vostro giorno, scandito da una Luna favorevolissima nel quinto Campo. Approfittatene per sistemare le questioni professionali e finanziarie in sospeso, ma anche per riportare in equilibrio il vostro rapporto di coppia penalizzato da tempo da Venere e Saturno dissonanti. Deliziosi i programmi serali: ballo, cinema o teatro. Single? Un sogno diventa realtà.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È il momento di tirare il freno a mano, di rallentare i ritmi, di fare mente locale. Di analizzare con calma alcune situazioni e di comprendere il motivo di un vostro generale malcontento! Non peccate d’ingenuità nell’affrontare i contesti più delicati, l’euforia potrebbe indurvi a sottovalutare gli impegni: il cielo del giorno è chiaro a questo proposito! Possibili problemi di stomaco.

Leone

La Luna troneggia nel vostro cielo: l’aria frizzante si avverte già appena usciti da casa, inizia una nuova giornata che ha tutta l’aria di essere positiva e movimentata. I buoni affari sono gestiti con mano leggera, è così che deve andare nella vita, a passo di danza, accantonando le pesantezze che rendono tutto più arduo. Felice, appagante l’intesa con il partner.

Vergine

Non lasciatevi sfuggire le buone occasioni che vi si presenteranno soprattutto sul piano sociale, vista la benevola disposizione del cielo. Incontri, nuove conoscenze che potranno essere utili un domani: non lasciate perdere nulla! Dimostratevi aperti e allegri con il partner e con gli amici; siate gentili e disponibili, date mano libera al vostro senso dell’umorismo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata singolare per voi, anche se non è il vostro compleanno… In zona comunque ci siete, seccati all’idea di invecchiare ma anche molto curiosi del futuro che vi aspetta. E’ il momento di darvi da fare, di sfoderare tutte le vostre doti di mediatori e sistemare le questioni più complesse. Dolcezze speciali in amore.

Scorpione

Fase incolore. Non potrebbe essere diversamente con la Luna in transito nel segno che precede il vostro! Forse avete coltivato delle aspettative che non danno i frutti desiderati e siete spossati… Una maggiore flessibilità potrebbe, invece, farvi deviare verso un orizzonte meno cupo. Creatività alle stelle per gli artisti. Momenti dolci e romantici per gli innamorati.

Sagittario

Godetevi i successi che arriveranno numerosi, senza dimenticare il sano realismo che Saturno insegna ai più, specie se nati a dicembre. Velocità, grinta, socievolezza, sono le parole chiave di questo giorno! Sul lavoro siate più astuti e veloci del fulmine afferrando le occasioni migliori. Periodo sentimentalmente perfetto, dove tutto, dai gesti alle sensazioni, è in totale armonia.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 25 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se il buongiorno si vede dal mattino, aspettatevi un giorno di fuoco. La Luna dissonante vi fa qualche dispetto: tenete d’occhio le mosse di un collega e imparate a non rivelargli i vostri progetti, se non a cose fatte. Conti ai minimi storici e con tutto il lavoro che fate, qualcosa non torna. Permettete a chi vi è accanto di prendersi cura di voi.

Acquario

Giornata vivace sotto tutti gli aspetti grazie agli ottimi stimoli provenienti dai pianeti veloci in Ariete. Sul piano sociale siete in luce. La libera professione promette svolte importanti, il saldo in banca per molti punta al rialzo. Il partner è insoddisfatto e le sue ragioni, poverino, le ha! Voi siete ovunque, sempre in giro con gli amici, in viaggio per lavoro.

Pesci

Siate riflessivi, prendetevi tutto il tempo necessario per meditare su ogni cosa; così facendo, riuscirete a comportarvi nel modo migliore in qualsiasi circostanza. Riceverete una telefonata molto interessante. Momento importante per la vita di relazione: vi scoprirete a fantasticare su persone che non conoscete affatto, ma che hanno colpito la vostra immaginazione.