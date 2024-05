Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 6 maggio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 6 maggio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 6 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna nel segno favorisce la realizzazione di progetti pratici ed influisce positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po’ di tempo alla programmazione dei vostri impegni. E in amore? Se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e la persona amata, ricordate che tutto può essere migliorato: basta volerlo!

Toro

La Luna nel XII Campo vi crea più problemi che vantaggi. Siete infatti stanchi, nervosi e insofferenti. Chiusi in voi stessi e presi dalle vostre elucubrazioni, rendete le situazioni più difficili di quanto siano in realtà. Non tenetevi tutto dentro: confidatevi con qualcuno, trovate un modo per sfogarvi. Fosse anche il gridare ai quattro venti i motivi delle vostre insoddisfazioni!

Gemelli

Giornata molto dinamica, messaggera di ritmo, inviti e sorprese: organizzate una cenetta con dei vecchi amici per aggiornarvi sulle ultime novità. La Luna in Ariete imprime uno sprint degno di nota ai vostri affari. Approfittatene! E per quanto riguarda l’amore? Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarvi un’emozionante avventura. Belle novità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La dissonanza lunare potrebbe ripercuotersi sui rapporti interpersonali, che in questo momento potrebbero diventare non privi di conflitti: per eliminare alcune incomprensioni, cercate di essere chiari e di capire il punto di vista altrui. Lieve calo di energia, ma niente di preoccupante. Per fortuna la Luna, in serata, si sposta in Toro, potrete così riposare un po’ di più.

Leone

Raggiungerete presto un’ottima popolarità fra gli amici e sui social network, grazie al sostegno della Luna in Ariete. Non andate però in giro a vantarvene, o rischiate di cancellare di colpo i punti che avevate ottenuto. Nel lavoro basterà insistere, ma senza esagerare, e ogni porta che vi sembrava sbarrata nel passato si aprirà, per lasciarvi passare senza problemi.

Vergine

La Luna, oggi, è lontana, nell’altra parte del cielo… Risultato: vi attende una giornata sotto tono, inferiore alle aspettative. Fortunatamente al lavoro c’è chi saprà tenervi su di morale. Tirate fuori l’ironia e siate più concilianti, soprattutto con voi stessi! Un amico, in serata, vi aiuterà in un acquisto importante. Con gli amici vi troverete a vostro agio e vi divertirete molto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È vero che la Luna vi dà contro, ma il vostro pensiero positivo vi fa passare con disinvoltura sopra alle piccole noie della quotidianità. Creatività in ascesa, l’introspezione può diventare un’ottima fonte per idee e soluzioni nuove. Cominciate a dare qualche ritocco alla vostra immagine: le stelle annunciano che nei prossimi giorni le vostre quotazioni cresceranno.

Scorpione

Buon momento per impegnarsi nel lavoro. Se operate alle dipendenze altrui, cercate di fare di tutto per dimostrare di essere affidabili: appellatevi a tutto il vostro senso del dovere per essere assolutamente impeccabili nello svolgimento del vostro lavoro. Se avete un’attività autonoma, state particolarmente attenti all’organizzazione, alla stesura dei progetti.

Sagittario

In campo amoroso, vi sta succedendo qualcosa e non sapete bene che cosa. Il fenomeno sarà ancora più evidente tra chi è singolo: i sentimenti che nutrite per una persona, che fino a questo momento era solo un amico, stanno lentamente cambiando indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglia e vi inquieta. Grande lucidità mentale. Intuito abbagliante.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 6 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Attenzione a non ferire chi vi è vicino; a volte, dimenticate quanto possa pesare un giudizio negativo per una persona emotivamente fragile. La posizione dissonante della Luna suggerisce di pensarci due volte, prima di emettere sentenze. Rilassatevi! Se avete qualche difficoltà durante la lettura o davanti alla televisione, non rimandate un controllo specialistico della vista.

Acquario

Buon giorno. Siete facilitati nei vostri compiti, anche nei più tediosi, dalla Luna nel terzo Campo: la fantasia certo non vi manca e riuscirete a trovare il modo più divertente per fare le cose. Avete una storia d’amore soddisfacente? Vi attende una serata dolce e tenera, vi consentirà di trovare romantiche intese col partner per quanto possa essere datato il vostro rapporto.

Pesci

Sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie ad un solido equilibrio emotivo. Atmosfera serena, ideale per dedicarsi al lavoro o a voi stessi: massaggi e cure di bellezza. Non è escluso che il desiderio di prendere una strada tutta vostra non possa essere realizzato; naturalmente però, ci vuole coraggio.