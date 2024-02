Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 26 febbraio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 26 febbraio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 26 febbraio 2024: ecco come tascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata, vostro malgrado, non è idilliaca, complice la Luna in Bilancia che fa di tutto per spazientirvi e provocarvi. Il lavoro non vi entusiasma, la serata con gli amici si rivela deludente e il partner vi trascura? Un po’ d’ottimismo! Per non infierire sullo stomaco, valvola di sfogo delle tensioni, a tavola tenetevi leggeri. Per un giorno o due, seguite una dieta stretta.

Toro

Nonostante i dubbi e le incertezze, il lavoro potrebbe regalarvi qualche soddisfazione che vi darà la boccata d’ossigeno utile per risolvere le questioni in sospeso e guardare al futuro con fiducia. Non si escludono entrate extra e doni inattesi. Gli astri vi premieranno anche in amore: qualcuno si farà avanti, vi dirà apertamente quanto vi ama e quanto vi apprezza.

Gemelli

Ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui riuscite a tenervi alla larga grazie all’istinto, la vostra arma in più: potete puntare a ogni obiettivo che riuscite a proporvi, senza cedere all’ansia o alla paura di fallire. È il momento ideale per consolidare i rapporti importanti, accettando con un sorriso anche le responsabilità del legame affettivo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio’, recita un vecchio proverbio. Soprattutto se avete un’attività autonoma, controllate scrupolosamente l’operato degli altri per non avere brutte sorprese. Questo, almeno segnala oggi la Luna dissonante! In amore, lasciate parlare il partner senza interromperlo di continuo: non perderà così il filo del discorso dovendo poi ricominciare da capo.

Leone

Col cielo più leggero sopra di voi, sbrogliare le incombenze quotidiane sarà facile come bere un bicchier d’acqua. E così il tempo libero che vi resta potrete trascorrerlo come desiderate, fra le persone più care. Senza dimenticare il lavoro, tanto meno il vostro fisico e il vostro aspetto! Praticate regolarmente lo sport preferito, dormite le giuste ore di sonno.

Vergine

Per ottenere il successo sperato in campo professionale dovete puntare sull’entusiasmo che in questo momento non vi fa certo difetto e sulla simpatia che sapete suscitare negli altri: saranno le qualità che vi consentiranno di avere successo e di raddrizzare situazioni fino ad oggi traballanti. Vita di coppia romantica e piacevole. Incontri da non prendere sottogamba.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grande creatività e tanta voglia di fare: saranno queste le armi con cui potrete affrontare i vostri numerosi impegni. Anche se sarete attratti da persone nuove e interessanti, non dimenticatevi degli amici di sempre. Gran giorno per l’amore, se siete felicemente in coppia, vi sentirete completamente appagati e ricambiati senza riserve dal partner, sotto tutti i punti di vista.

Scorpione

Giornata forse non molto entusiasmante, ma veramente proficuo per quanto riguarda le questioni pratiche. Approfittatene per rassettare, rammendare, sistemare, e vivere così nell’ordine che amate. Sul fronte amoroso cercate di non dare mai nulla per scontato e di continuare a corteggiare con molte attenzioni e tenerezza la persona che amate, anche dopo anni insieme.

Sagittario

Vi sentirete coinvolti sempre di più nei rapporti con gli altri e la Luna in sestile vi darà una mano preziosa nel gestire vari interessi. Tuttavia sarebbe meglio concentrarsi su poche cose alla volta ed evitare di disperdere le energie. Se il tempo lo permette, una salutare passeggiata all’aperto (a piedi o in bicicletta), è meglio di qualunque altra e assai costosa terapia antistress.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 26 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in quadratura crea tensioni e problemi nelle relazioni con amici e colleghi, ma anche con la persona che amate. Mettete da parte l’aggressività, le rivendicazioni; se ci sono motivi di attrito con chi vi circonda, cercate di chiarirli in seduta stante con tranquillità e diplomazia. Mantenete costante il livello di idratazione: bevete quindi spesso e mangiate frutta fresca.

Acquario

Tutto sta andando per il verso giusto, in special modo la sfera professionale: non fatevi sfuggire una proposta interessante, anche se in un primo momento non vi apparirà tale. Una parata di stelle favorevoli non vi farà mancare neppure occasioni per viaggiare, allacciare nuove amicizie, approfondire argomenti nuovi e affascinanti. Giorno fortunato anche per l’amore.

Pesci

Se si tratta di lavoro, il vostro atteggiamento di neutralità, alla fine potrebbe stancare i vostri interlocutori: meglio prendere una posizione chiara e decisa. È vero che non volete scontentare nessuno, ma così facendo rischiate di perdere punti. Mostrare al partner anche i propri lati deboli non è indice di insicurezza, bensì di una grande e profonda conoscenza interiore.