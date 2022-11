Oroscopo di oggi, 16 novembre 2022: le previsioni, da ariete a pesci

Oroscopo di domani, mercoledì 16 novembre, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, mercoledì 16 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 16 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Almeno sulle effemeridi le stelle del giorno promettono bene, la Luna in Leone e l’ingresso di Venere in Sagittario sono un’ottima tavolozza per iniziare la giornata in bellezza. Al centro della scena il settore sentimentale: se vi sentirete nel paese delle meraviglie dell’amore e della passione, poco ci mancherà. Vi concentrerete su un obiettivo professionale o personale.

Toro

Ultimo quarto di Luna negli ultimi gradi del segno del Leone. Un po’ di malumore, oggi, lo dovete mettere in conto, soprattutto se siete Toro nati a maggio. E se è vero che i settori più tartassati restano salute, coppia, casa e famiglia, provate a pensare a quel nero … come qualcosa di corroborante. Un bel caffè bollente, per esempio. Notizie incoraggianti dal fronte amoroso.

Gemelli

In questo mercoledì le stelle mettono in evidenza i rapporti con l’ambiente dove vivete, gli scritti, la comunicazione, la vita di società, i brevi viaggi, i parenti stretti, i nuovi amici. C’è un grande interesse in voi per tutto ciò che è stimolante e costruttivo, oltre che originale; punti che vi portano al successo in ambiti professionali ricchi di prospettive per il futuro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sarà una giornata un po’ confusa quella di oggi, almeno per quanto riguarda le vostre tasche. Lo segnala la fase lunare negli ultimi gradi del Leone, ossia nel vostro secondo Campo, quello dei soldi. Sembra che la vostra attenzione sia focalizzata su questioni di natura economica; forse sentite la necessità di operare delle scelte e di stabilire le priorità per muovervi di conseguenza.

Leone

Oggi la configurazione generale mette a vostra disposizione un notevole capitale di energia e determinazione che vi porterà a fare passi avanti molto significativi. Ma soprattutto potrete fare leva sulla leggerezza, che vi aiuta a liberarvi da gran parte della zavorra che vi rallenta da un po’ di tempo. Al via un progetto ambizioso. In amore, in coppia voltate pagina.

Vergine

Nel vostro cielo di oggi brilla una Luna che invita a un momento d’introspezione; uno sguardo a ciò che succede alle vostre spalle per poi ripartire con una visione più chiara sul da farsi. Nemici nascosti non ne avete, inutile essere diffidenti e sospettosi. Con Venere nel quarto Campo pensate di meno e amate di più: usate il cuore e supererete le difficoltà del rapporto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sentite pronti a qualsiasi evenienza: avrete slancio e spirito d’iniziativa. Questo giorno, pertanto, potrà essere ricco di soddisfazioni! La serenità si farà strada a dispetto di qualsiasi pensiero negativo. Per rendere più elettrizzante la serata un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica che apprezzi il vostro dinamismo e la gran voglia di divertirvi che avete.

Scorpione

La giornata non sarà all’insegna del riposo, la battaglia in corso è comunque prossima alla vittoria, grazie alla Luna nel decimo Campo che agevola successi e soddisfazioni. Riuscirete a portare a termine qualunque iniziativa! In amore, guadagnate tempo, se non sapete che pesci pigliare di fronte a qualcuno che in passato vi ha fatto un po’ soffrire e che ora torna pentito.

Sagittario

Venere, la piccola fortuna – la bellezza – l’amore, nel vostro segno con il caffè delle 7. Stabilmente e felicemente in coppia? Il partner vi porterà nei suoi sogni, vi coinvolgerà nei suoi progetti e così scaccerà ogni ombra, ogni dubbio dal vostro cuore. Fascino e magnetismo e la vostra popolarità lieviterà! Viaggi per motivi di lavoro. Agguantate i risultati desiderati.

Oroscopo, previsioni di domani martedì 15 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Fortunatamente le burrasche si placano e oggi ripartite appoggiandovi al vostro consueto ottimismo. Finanze e lavoro sotto i riflettori stellari. Le idee e l’entusiasmo non mancano, ma è meglio dosare le energie per non sciupare tutto con la fretta. Tentate un riavvicinamento con la persona amata, coinvolgendola nei vostri nuovi interessi e presentandola ai vostri nuovi amici.

Acquario

Simile a una bomba ad orologeria, la dissonanza lunare innesca una reazione a catena, mettendo a repentaglio i vostri programmi. Abituati a mostrarvi decisi e sicuri di voi stessi, in più di un’occasione oggi sarete costretti a fare marcia indietro! Se credete di stravincere imponendo le vostre idee, vi sbagliate di grosso. Questa volta il partner vi darà del filo da torcere.

Pesci

Nonostante qualche intralcio, il conforto degli astri è un vero toccasana per le ansie del cuore: si prevedono rassicurazioni e conferme da chi vi sta vicino. L’intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i vostri piccoli problemi. Non si esclude neppure qualche buon affare. Cresce la temperatura della tensione amorosa, siete particolarmente seducenti.

Questo è l'oroscopo di oggi, 16 novembre.

