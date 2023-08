Oroscopo di oggi: cosa prevedono le stelle per i 12 segni zodiacali

Le previsioni degli esperti per la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi, mercoledì 30 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in Acquario vi è amica e complice, e vi regala una tale fiducia nelle vostre qualità e capacità, che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Vi assocerete a persone molto capaci, con cui metterete a frutto il vostro buon fiuto per gli affari. Momenti meravigliosi vi attendono in amore: potrete realizzare con il partner i desideri espressi e quelli non espressi.

Toro

Avendo a che fare con un quadro astrale scuro, poco favorevole ai vostri colori, dovete mettere in conto qualche contrattempo, qualche momento di nervosismo. Non perdete la pazienza, tutto tornerà a posto presto e bene! Invitanti novità e tentazioni potrebbero nuocere ai rapporti sentimentali già in crisi, mentre per i single si prospettano avventure mirabolanti.

Gemelli

Anche se non tutto sembra andare per il verso giusto, con la Luna che vi protegge ogni cosa si aggiusterà senza troppi sforzi da parte vostra. Dedicatevi a un hobby che lasci emergere la vostra vena artistica e il vostro gusto per il bello. Sul lavoro non cadete nella trappola dell’orgoglio. Provate ad essere più accorti, disponibili, malleabili, e vedrete che tutto filerà liscio!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non commettete l’errore di mischiare l’amicizia con gli interessi finanziari, potreste avere sorprese sgradite. L’amicizia vera, è rara! Analizzare le situazioni lavorative e mostrarvi precisi al massimo grado non può che essere vantaggioso. Non rimandate un chiarimento col partner e, se sarà necessario, liberatevi definitivamente dalle zavorre che vi impediscono di volare alto.

Leone

Con la Luna storta di oggi non esagerate con battutine mordaci e pungenti, soprattutto con il vostro capo: potrebbe saltargli la mosca al naso! Organizzate meglio le vostre giornate, andando incontro anche alle esigenze di chi vi vive accanto. Chi è solo farà un incontro che gli regalerà emozioni così intense ed elettrizzanti, da sentirsi proiettato… al settimo cielo!

Vergine

Non perdete di vista le vostre passioni e i vostri ideali, per correre dietro soltanto agli impegni quotidiani e alle questioni pratiche. Limitare, frenare oppure ostacolare gli hobby e gli interessi non è giusto: dedicate a voi stessi le giuste attenzioni. Stanchi? Avvertite lievi malesseri? Non è ignorandoli che li vedrete scomparire. Non rimuginate, rivolgetevi al vostro medico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna in Acquario opposta a Venere: annuncia una giornata vivace e frizzante, ma anche piena di voglia di trasgredire un po’. Non fate che la frenesia del quotidiano vi renda sbrigativi e superficiali. Non pretendete l’impossibile! Nel lavoro tutto procede con il vento in poppa, fareste bene però a non fidarvi più di tanto di qualcuno che promette troppo, per essere sincero.

Scorpione

Venere fa sberleffi alla Luna e questo vi porterà alti e bassi nell’umore. Fate appello alla vostra praticità e andrete alla grande. Avrete filo da torcere, ma convogliando tutte le forze alla fine riuscirete a farvi valere. In amore, non lasciatevi scoraggiare dal primo tentativo di approccio andato a vuoto. Cogliete amorevolmente ogni desiderio della dolce metà.

Sagittario

Continua l’atmosfera effervescente creata dalla Luna favorevole. Nel lavoro cercate di entrare in sinergia con i colleghi, per portare a termine le pratiche nel miglior modo possibile. Sarete gratificati come meritate! Se siete single, se avete il cuore libero, una persona speciale cadrà nella vostra rete. Starà poi a voi la decisione: scegliere tra un’avventura o un rapporto serio.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 30 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dimostrate con i fatti l’invidiabile capacità di attingere alla riserva di energie, che sfoderate quando ci sono da affrontare ostacoli e avversità. Guadagnerete punti agli occhi di una persona con delle proposte di buonsenso! Nel lavoro tenete duro, gli impegni si accavallano e voi non potete allentare la presa. I risultati professionali non saranno inferiori alle aspettative.

Acquario

Con la Luna amica, nel vostro segno, potrete sintonizzare lo spirito con la bella stagione, e questo vi farà bene alla salute e alla bellezza. Sentirete fluire forza e vitalità, che vi permetteranno di vivere una giornata piacevole e diversa dal solito. Visti i passi di Venere e Giove, meglio non pretendere l?impossibile dalla persona amata e non eccedere a tavola.

Pesci

Il vostro cielo non è completamente luminoso, con il passaggio della Luna in Acquario, il segno che precede il vostro. Cercate di avere pazienza e di non bruciare le tappe sul lavoro: rischiate di far saltare tutto. Impegnatevi, ma senza troppe ansie e nevrosi! In amore, meglio essere comprensivi e arrendevoli, ed esaudire, se possibile, ogni richiesta della persona amata.

Questo è l’oroscopo di oggi, 30 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay