Oroscopo di oggi, lunedì 21 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Lunedì carico di tensioni, così almeno segnala la Luna nell’opposto segno della Bilancia. Imparate a impiegare al meglio il vostro tempo. Con tutti gli impegni che avete, rischiate di trovarvi a fine giornata stanchi e prosciugati senza sapere il perché. Procuratevi pause di ricarica senza preoccuparvi di cosa ne pensano gli altri. Pensate di più a voi, al vostro benessere.

Toro

Se operate alle dipendenze altrui, questo giorno è particolarmente favorevole: sì alle innovazioni. Ma le soddisfazioni non mancano per nessuno, nemmeno per chi è alla ricerca di un lavoro e di buone notizie su richieste e colloqui fatti nei mesi scorsi. Qualunque sia la vostra età o le vostre condizioni di salute, vi astri vi consigliano un ritmo di vita più blando di attività.

Gemelli

Le stelle di oggi parlano d’amore, di eros, di creatività. Ti ho sposato per allegria… dichiarava nel titolo una famosa commedia degli anni 90 tradotta poi anche in film. Sarà il vostro caso, matrimonio o convivenza che sia, o altro. L’amore sarà proprio una questione di allegria: con la Luna nel quinto Campo avrete una gran voglia di divertirvi col partner, di fare cose pazze.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lunedì sottotono almeno per voi, mentre gli altri, impersonati dalla Luna in quadratura vi marceranno letteralmente con i piedi in testa. Giornata sottotono, dunque, e non solo per colpa del pianeta della notte, responsabile anche Plutone in conflitto nei vostri confronti. Chiarimenti in famiglia e altre questioni che vi stanno a cuore? Meglio domani, con la Luna amica.

Leone

Cielo positivo. Questo lunedì mette a vostra completa disposizione tutti i transiti giusti per svolgere le vostre mansioni con efficienza e puntualità. Se invece non dovete sgobbare, munitevi del necessario per prendere appunti, perché alcune delle vostre idee migliori potrebbero arrivare anche mentre vi godete la meritata tregua. Felici, contenti, molto soddisfatti in amore.

Vergine

Avete grinta e determinazione. È il momento in cui non bisogna aver paura delle proprie ambizioni e nemmeno dei propri desideri, perché potranno essere realizzati: basterà impegnarsi per davvero. Sarete motivati a darvi da fare in campo finanziario; in quello affettivo, qualche scricchiolio potrà essere avvertito anche nelle unioni più solide, ma potrà essere salutare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata positiva, ricca di sorprese, specialmente se vi trovate in viaggio: un ‘fuori programma’ potrebbe riservarvi un’emozionante parentesi da ricordare. La Luna nel vostro segno (fino all’aperitivo serale) assicura novità e piacevolezze d’ogni genere in campo amoroso, e sbandate passeggere ai più giovani. Opportunità, buoni affari, acquisti vantaggiosi nel pomeriggio.

Scorpione

Giornata sospesa questo lunedì, con la Luna meditativa in dodicesima Casa (fino all’aperitivo serale), quella dove nulla succede (almeno all’esterno, perché la sfera interiore è tutta un lavorio di riflessioni e di sogni). Se avete lavoro da sbrigare e non potete trovare una scusa, farete di necessità virtù, godendo almeno in questo del sostegno di Mercurio in nono Casa.

Sagittario

Lunedì sprint, quanto meno molto produttivo. A segnalarvelo il sestile della Luna in Bilancia. E’ il momento di d’incassare, di riscuotere. E’ il momento di veder migliorare la propria condizione finanziaria. Soprattutto se avete un’attività autonoma, potrete concludere affari vantaggiosi. Quello che non vi mancherà nel rapporto di coppia sarà quello a cui più tenete: le emozioni.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 21 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Momento di affermazione: più ci poniamo obiettivi importanti e ci mettiamo in gioco e maggiore è lo stress. La giornata di oggi nasce con la Luna contro, e in qualche modo potrebbe essere faticosa. Attenzione ai piccoli ritardi, meglio prendere tempo se c’è un appuntamento in ballo. Conferme arrivano domani, nei prossimi giorni, quindi occorre armarsi di pazienza.

Acquario

Giornata di buone previsioni: invitano a spaziare oltre i soliti confini, sia in amore che al lavoro. Vedrete che i risultati non si faranno attendere. Salta all’occhio il sestile Luna-Marte foriero di iniziative vincenti al lavoro, di successi personali nello sport. In coppia sarete più attenti alle esigenze del partner. Se siete soli non avrete un requie: sarete corteggiatissimi.

Pesci

Rimboccatevi le maniche e sistemate tutto ciò che avete lasciato in sospeso per dedicarvi ? poi – da stasera alle gioie dell’amore, alla vita affettiva in generale. Ora avete la sicurezza che il partner vi adora e vi ammira. E questo è esattamente quello che desiderate dalla persona amata! La Luna in Scorpione, in serata, inaugura un periodo di cambiamenti positivi. Decisioni.

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.