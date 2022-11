Oroscopo domani, 26 novembre 2022: gaffe per l’Ariete, sabato di lotta per Sagittario

Oroscopo del giorno del 26 novembre: ecco come trascorreranno la giornata Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani, sabato 26 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 26 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sembra una fiction, una soap e invece è soltanto la situazione celeste del momento, che ricalca un po’ alla larga la vostra. Sognate di essere il numero uno, un grande successo, la notorietà. Ma siete troppo presi dalla vostra vita personale, dalla famiglia, dagli affetti per aggiudicarvi lo slancio necessario per fare quel salto di qualità che vi porterebbe sulla cresta dell’onda.

Toro

Immaginate il soffietto che alimenta la fiamma, così agisce la Luna trigona al vostro segno che vi illumina come una fiaccola. Un transito quindi favorevole, carburante ideale per un magnifico sabato novembrino, tutto imperniato su viaggi e desideri che si realizzano. Avete una marcia in più e sapete giostrarvela bene per aggiudicarvi consensi e magari anche un aiutino.

Gemelli

Sabato incentrato sulla necessità di mettere ordine nei pensieri e nei conti di casa. Insomma, oggi conterete tutto: i messaggini sul telefono, i chilometri percorsi in bici, le calorie a tavola, il denaro incamerato e quello speso. Fate bene in un certo senso, sulla bilancia e nella vita non avrete brutte sorprese, avendo sempre il punto della situazione riuscirete a gestirla bene.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna di oggi si oppone al Sole nel vostro segno: è dedicata proprio a voi. Vi suggerisce di dedicare la giornata alle relazioni, anzitutto con il partner con cui avrete uno scambio particolarmente fruttuoso. Ma più in generale vi invita a osservarvi attraverso gli occhi degli altri, a scoprire qualcosa di voi nel loro sguardo e nell’atteggiamento che hanno nei vostri confronti.

Leone

Riflettori stellari puntati sul quotidiano, quello delle piccole cose, dei compiti e delle incombenze che vi consentono di dare un tuo contributo personale alla società della quale fate parte. Oggi troverete una chiave importante proprio in questo atteggiamento che ti vede al servizio degli altri. Giorno giusto per dedicare più tempo del solito al vostro corpo e al vostro aspetto.

Vergine

È molto armoniosa e propizia per voi questa Capricorno. Vi porta slancio, fiducia, entusiasmo e soprattutto il desiderio di trovare una chiave giocosa per affrontare non solo questa giornata ma la vita un po’ in generale. Per soddisfare questo input dovrete puntare sul divertimento, facendone la vostra cartina al tornasole. Ma non trascurate l’amore, in quello oggi siete favoriti!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Qualche difficoltà tra le mura domestiche potrebbe accentuare diverbi e discussioni infinite. C’è di mezzo la Luna in Capricorno, in quadratura. Tuttavia, se avrete abbastanza pazienza e non vi farete prendere dalla collera, tutto si sistemerà. Dormendo su un cuscino anatomico, eviterete il rischio di un fastidioso torcicollo. La spesa non è molta e ne vale davvero la pena!

Scorpione

Avete in mente grandi cose, ma non potete realizzarle in un baleno come vorreste: armatevi di una buona dose di pazienza! State in mezzo alla gente e approfittate del fine settimana per rilassarvi, divertirvi e fare nuove conoscenze. Se la persona che attendete con ansia arriva in ritardo, cominciate a fare i brontoloni. Ma la verità è che… siete felicissimi di vederla!

Sagittario

Una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta… Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri, i vostri hobby, le vostre curiosità intellettuali e sentimentali: privarvi, oggi, di ciò che può darvi piacere, potrebbe essere un grosso errore! Maneggiate con cura il vostro denaro. Aumenta la complicità, migliora la comprensione nella coppia.

Oroscopo, previsioni di domani venerdì 25 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna nel vostro segno, vi attende un giorno fortunato e divertente. Allegri, socievoli, simpatici, potete rialzare le vostre quotazioni sulla scena sociale e preparare il terreno per nuovi progetti… Nel rapporto di coppia nulla è scontato: essere ‘sorprendenti’ sarà la vostra parola d’ordine, e ci riuscirete perfettamente. Prendetevi cura del vostro benessere, della vostra salute.

Acquario

La vostra capacità di comunicare e di convincere la gente non dovrebbe, in questa giornata, essere sprecata con gente che non conoscete a fondo. Qualcuno potrebbe cercare di approfittarsi delle vostre conoscenze e del vostro charme, aiutato dalla Luna nel dodicesimo campo! Un innamoramento romantico e fulminante potrà illuminare la vita dei single, ma non è detto…

Pesci

Il giorno vi trova molto piacevoli, nei confronti degli amici e della persona che vorreste fare vostra, o che è già vostra. Oggi, se potete, programmate qualcosa, per i giorni a venire, che vi metta in contatto con coloro che ritenete importanti! Il successo che otterrete in società vi darà una spinta fortissima. Programmi molto divertenti, per la serata per i single e i più giovani.

